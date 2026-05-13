Una famosa quiere entrar a la casa de Gran Hermano y pide una exorbitante cifra en pago: de quién se trata

El universo de Gran Hermano Generación Dorada no detiene su marcha y, en su afán por sostener el liderazgo del rating, continúa sumando perfiles que garantizan el debate social. En esta oportunidad, el nombre que sacudió la estantería mediática es el de Morena Rial.

La hija del histórico conductor de Intrusos, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria desde el pasado mes de marzo, tendría decidido que su vuelta a la libertad sea a través de la pantalla de Telefe .

Morena Rial cumple los últimos días de su prisión domiciliaria mientras planea su ingreso al reality de Telefe.

Según trascendió en el ciclo DDM, la joven está próxima a concluir su medida de arresto domiciliario y ya se encuentra "autopromoviendo" para integrarse al reality de convivencia. Sin embargo, su desembarco no sería una cuestión de simple deseo.

Su abogado, Alejandro Cipolla, planteó un escenario económico de alto impacto : el letrado sugirió que Morena debería exigir una suma cercana a los 2 millones de pesos por cada día de permanencia dentro de la casa.

Cipolla argumentó que el perfil de su clienta es "muchísimo más interesante" que el de otros participantes y que su presencia garantiza un clima de confrontación constante. Incluso, el abogado especuló con la potencia de un posible cruce con Gladys "La Bomba" Tucumana, asegurando que un encuentro entre ambas resultaría en un torbellino de discusiones para la audiencia.

Morena Rial. (2) Alejandro Cipolla, abogado de Morena, reveló la millonaria cifra que la joven debería cobrar por su participación. Archivo MDZ

A pesar del entusiasmo de More Rial por volver a la exposición masiva, el camino administrativo presenta complicaciones. Si bien le restaría apenas una semana para recuperar la libertad ambulatoria, el periodista Martín Candalaft advirtió que su situación judicial no está cerrada y que, eventualmente, podría verse obligada a regresar a su condición anterior.

portada-morena-rial-instagram La hija de Jorge Rial busca relanzar su carrera mediática tras meses de baja exposición por sus problemas legales. Archivo MDZ

Esta dualidad entre la libertad recuperada y el aislamiento voluntario que propone el formato de Telefe coloca a Morena Rial en una posición única. Mientras el público esperoa por las confirmaciones oficiales de la producción, la hija de Rial parece haber encontrado en el juego la plataforma ideal para capitalizar su presente.