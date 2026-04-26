Durante la prisión domiciliaria, Morena Rial se sometió a una trasformación y mostró los resultados

Morena Rial se encuentra atravesando semanas de mucha expectativa y definiciones. Mientras cumple con la prisión domiciliaria impuesta por la Justicia, la hija de Jorge Rial podría recibir noticias más que favorables el próximo mes. Ante este panorama optimista, la mediática decidió no perder el tiempo y apostó por una profunda renovación estética.

Según detalló recientemente su abogado, Martín Leiro , existe una concreta posibilidad de que Morena acceda a la libertad condicional. Este escenario se daría si la jueza a cargo del caso homologa la pena, que se estima sería menor a tres años, una vez que se lleve adelante el juicio abreviado, acordado previamente por los tres delitos que se le imputan.

Motivada por la inminencia de esta resolución y la posibilidad de recuperar su rutina habitual, Morena decidió que era el momento ideal para refrescar su imagen y prepararse para lo que viene.

Como su régimen de prisión domiciliaria le permite recibir visitas, la mediática no dudó en contactar a su peluquero de cabecera. El encargado de llevar a cabo la transformación fue Pablo Vercellone, un reconocido estilista del mundo del espectáculo, famoso por ser uno de los favoritos de grandes figuras como Wanda Nara.

A través de sus redes sociales, el profesional mostró el impactante resultado final y acompañó las imágenes con una frase muy sugerente que refleja el momento personal que atraviesa la joven: “Cambio de look, para su nueva vida”, subrayó Vercellone, dejando en claro que este retoque estético tiene un fuerte valor simbólico.

Lejos de los tonos apagados, Morena apostó de lleno por la luz y el movimiento. Según se pudo observar en las imágenes compartidas por el estilista, ahora luce un rubio mucho más luminoso, complementado con mechas estratégicas que le aportan una gran dimensión y textura al color.