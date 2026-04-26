La periodista Barbie Simons está viviendo un incipiente romance con un empresario mendocino

Barbie Simons es una conocida periodista de espectáculos y amiga de Carolina Pampita Ardohain. En los últimos días su nombre se volvió viral luego de que en el programa de Pamela David confirmó que está conociendo a un hombre.

Se trata de Jorge Real e , conocido empresario mendocino. En Desayuno Americano hablaron directamente con él y Pamela David decidió hacerle la pregunta contundente al hombre, quien no tuvo problemas en responder.

"Se nos está terminando el programa. ¿Podemos decir que estás conociendo a Barbie Simons y que son un encanto de pareja?", expresó la conductora de América y la respuesta fue directa: "Sí, podemos decir las dos cosas" .

La periodista Barbie Simons está viviendo un incipiente romance: todos los detalles

"Felicitaciones a los dos, hacen una hermosa pareja. Muéstrense de la mano juntos y chapen a la luz de la luna ", expresó Pamela David sobre el romance entre Barbie Simons y Jorge Reale.

Captura de pantalla 2026-04-26 141800 Barbie Simons junto a Jorge Reale. Foto: captura de video / América TV.

Quién es Jorge Reale, el empresario con el que está empezando un romance Barbie Simons

Jorge Reale está especializado desde hace más de 15 años en comunicación política y gestión pública. Además, es vicepresidente de Reale Dalla Torre Constructores y, por supuesto, que el romance sorprendió al mundo del espectáculo.

Captura de pantalla 2026-04-26 142626 Jorge Reale y Barbie Simons están comenzando un romance. Foto: Instagram / @jorgeareale.

Además brinda servicios a gobiernos de diversos distritos del país, desempeñándose como consultor y creador de estrategias de marketing político, orientadas a la comunicación de gestión y desarrollando exitosas campañas proselitistas.