Barbie Simons: "El día que deje de ponerme nerviosa antes de una entrevista, es el día que voy a perder la pasión"

"Lo tengo siempre muy presente en cada paso que doy, creo que claramente seguí esta pasión porque lo que heredé de él", dijo Barbie Simons haciendo mención a su papá , Leonardo Simons, histórico conductor de televisión argentino. A pesar de eso, a Barbie nadie le regaló su lugar: ella misma fue haciendo camino en los medios, con mucho esfuerzo y trabajo.

Finalmente, ese sueño que comenzó a gestarse desde muy chiquita se cumplió, y hoy por hoy Barbie es una de las principales entrevistadoras de Hollywood del país. La lista de estrellas con las que pudo dialogar es interminable: Johnny Deep, Jennifer Aniston, Steven Spielberg, Matt Damon, Oprah Winfrey y muchas, muchas más.

En esta entrevista de MDZ, Barbie Simons cuenta cómo surgió su interés por Hollywood, los comienzos de su trayectoria en los medios hispanos de Miami y sus nervios antes de charlar con las celebridades.

- ¡Gracias por recibirme! Consumo MDZ, me encanta lo que hacen, me encanta conocer las oficinas, los estudios, así que muy contenta de estar acá... ¡Con Amelie! Ella siempre está, es como una extensión de mí, y mientras esté con su mamá está contenta. Igual el apego lo tengo yo con ella, no ella conmigo. Está totalmente hablado en terapia (risas).

- ¿Cómo te sentís en este lugar de entrevistada? Porque vos siempre estás del lado de las preguntas.

- Sí, me siento mucho más cómoda en tu lugar. Tengo como una naturaleza muy curiosa desde siempre, entonces estar en ese lugar donde soy yo quien formulo las preguntas, investigo al personaje, al entrevistado y todo, me encanta, y es como mi zona de confort. Es donde realmente me siento cómoda. Pero esto también está bueno y me divierto, obvio.

El orígen de su pasión por Hollywood y el cine

- ¿Cómo arrancó tu interés por Hollywood, por el cine?

- Mirá, desde muy, muy chiquita, tipo seis, siete años, era muy fan de consumir todo: los Oscars, las alfombras rojas. Teníamos una rutina con mi papá y mi hermana cuando vivíamos muy cerca del Paseo Alcorta, en la calle Salguero: los miércoles íbamos al cine religiosamente, porque costaba más barato, había como una función especial. Y el plan familiar era todos los miércoles ir al cine a ver una película y después comer ahí en el patio de comidas. Y bueno, fue como cine mezclado con la tele, que obviamente lo heredé de mi padre. También de mi madre, que trabajó mucho tiempo en radio y tele; mi abuela, que fue de la primera camada de locutores del Iser. Entonces es algo que siempre mamé. Pero sí, creo que el gusto por Hollywood y por todo ese mundo fascinante viene desde chica, desde esta costumbre de ir al cine todos los miércoles, de consumir mucho ese mundo de las alfombras rojas, de los Oscars, de los Globos de Oro, de los Sacks. Yo soy muy fan también desde que tengo 17, 18 años del canal E! Entertainment, llegué a trabajar ahí, de hecho soy a veces colaboradora y hago cosas con ellos desde acá. Y bueno, siempre, siempre me atrajo mucho todo ese mundo, ese mundo de fantasía, ese mundo que parecía ser como inalcanzable. Y yo me acuerdo de chica estar viendo entrevistas con estrellas de Hollywood, hasta el día de hoy se lo sigo diciendo a Axel Kuchevaski: "Yo quiero estar como vos, quiero estar en tu lugar, quiero estar entrevistando a estas mega figuras que parecen tan inaccesibles". Y bueno, me mentalicé, me preparé, estudié y me puse en la cabeza que quería por lo menos ser la mejor en eso, o destacarme y hacer algo distinto y diferente. No sé si soy la mejor, pero sé que hago algo diferente, le doy un estilo diferente y eso creo que también tiene que ver con la esencia de una.

- Entonces siempre te imaginaste en esa posición de entrevistadora

- Siempre.

- ¿Qué es lo que más te gusta de entrevistar?

- Conocer a la persona que tengo al lado. Justamente, con estas personas tan inalcanzables, que la gente que las siguen y que me siguen tengan la posibilidad de descubrir quizás otro costado, otro lado, ¿no? Quizás un poco descontracturarlas, traerlas un poco a tierra. Yo siempre digo: estudié Locución y me recibí de eso en Estados Unidos, la carrera de Comunicación no la terminé, no soy periodista y no me considero periodista. Me considero una muy buena entrevistadora o presentadora. Cuando digo lo de periodismo, es porque nunca estoy intentando buscar el título de la nota o hacer sentir incómodo al invitado, yo siempre intento generar una empatía, cosa de que tenga un buen recuerdo de mí y que siempre quiera volver a sentarse conmigo.

- Para vos el periodismo tiene como ese costado medio...

- Yo te voy a decir la verdad, o sea, no reniego de eso, pero de chica quizás lo padecí teniendo un padre famoso y bajo las circunstancias en las que él falleció. El periodismo en ese momento fue muy duro con el entorno, con la familia. Yo siendo muy chica, tengo recuerdos que me marcaron para siempre. Quizás en los tiempos de hoy, habiendo mucha más conciencia social y periodística y todo, hay cosas que yo viví, que vivimos nosotros como familia, que serían impensadas, ¿no? Desde fotos que han sido publicadas en la prensa con el suicidio de mi padre... cosas que a mí me marcaron para siempre. Entonces, quizás me quedó como un costado de esa niña herida por el periodismo, de cierta manera, pero no quita que cuando tuve que estar en ese lugar, en paneles y todo, bueno, traté de poner mi mejor cara y mi mejor versión y hacer el mejor trabajo. Pero sí, reconozco que tengo un costadito de una cierta pelea interna.

"El periodismo fue muy duro con nosotros"

Barbie Simons - Recorte 1 Santiago Aulicino / MDZ Audiovisuales

El comienzo de su trayectoria en los medios

- Contabas recién que te fuiste a estudiar a Estados Unidos, ¿cómo surgió esa experiencia?

- Bueno, yo siempre tuve ganas de estudiar en Estados Unidos. La que impulsó todo fue mi hermana, que tiene 4 años más que yo. En el 96 decide irse, la acompañamos con mi papá, la inscribe en la universidad allá, y a los pocos meses muere. A mí me quedaban 2 años de secundaria, pero la verdad que yo lo único que quería era estar cerca de mi mamá y mi hermana, que es lo más sagrado que tengo en la vida, siempre lo digo. En ese entonces yo vivía con mi papá, mi mamá vivía en Paraguay, y cuando mi papá fallece y mi madre se vuelve a Buenos Aires, ahí es cuando yo le planteo esto de que quería irme con mi hermana. Nos fuimos, me acompañó en este proceso, hice mi último año y medio de secundaria allá, con todo lo que eso implicaba para una chica de 16 años. Yo fui toda la vida a un mismo colegio desde salita de tres hasta cuarto año. Fue también una experiencia distinta de vida y bueno, me fui adaptando. Empezamos una nueva vida, las tres, sin ser hijas de nadie. Ahí terminé la secundaria, empecé la universidad, y en paralelo empecé a trabajar como pasante. Sin créditos de la universidad, no me pagaban ni nada, pero trabajaba como pasante en una radio hispana muy conocida allá. Y era el auge, el boom de las radios, era la época donde la gente escuchaba muchísima radio, sobre todo en Miami, no había streaming, no había nada, y además no había YouTube, no había Spotify, y además el tráfico lento de Miami y de las autopistas hacía que la gente esté quizás dos horas en el auto, camino al trabajo. Así que era un momento muy, muy fuerte la radio, y di mis primeros pasos ahí. La radio me llevó a la televisión, a Univisión, que es el canal hispano más importante en Estados Unidos. Hice diferentes colaboraciones, empecé como reportera en programas, hablando de espectáculos, hasta que terminé en lo que creo que es la consagración, que fue ser copresentadora del programa de Don Francisco, que es una gran, gran estrella. Ahora ya está retirado, pero ha sido durante 50 años el conductor histórico de los programas Omnibus de sábados en la televisión hispana allá. Cada sábado teníamos desde Enrique Iglesias, a Shakira, Paulina Rubio, Chayanne, Ricky Martin y bueno, todas estas megafiguras latinas. Y en el mejor momento de mi carrera diría, trabajando como copresentadora del programa Sábado Gigante con él y en simultáneo conduciendo mi propio programa en las mañanas de la radio La 106.7, decido volverme acá. Mi abuelo se enferma, se pone muy mal, él fue mi segundo padre y yo tenía un vínculo... (suspira) de esas relaciones abuelo - nieta que pocas veces se ven. Yo siempre digo, "Los abuelos deberían ser eternos y las mascotas también". Y bueno, mi abuelo se enferma, y ahí, en el mejor momento de mi carrera, ganando 10 veces lo que posiblemente gane hoy acá, decidí volverme. Y mi hermana ya se había vuelto, mi mamá también, y justo me había separado de mi novio, entonces más allá de que estaba en la cumbre de mi carrera en lo profesional, en lo emocional y anímicamente estaba un poco golpeada. Entre la separación, la ida de mi hermana, mi madre, decidí volverme y empezar acá de cero.

- Claro, necesitabas volver a refugiarte con tu familia.

- Sí. Me pasó después de 14 años, creo que fueron. Si vos me preguntabas hasta los 10 años, yo te decía que ni loca me volvía. Yo estaba viviendo el sueño americano, que me costó mucho por ser inmigrante, empezar de cero, con todo lo que eso conlleva, pero finalmente me hice un lugar después de mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucho trabajo. Vivía por y para trabajar, que es algo igual muy del sueño americano. Para el afuera tenes una vida perfecta, vivís mirando el mar y el auto y esto y lo otro, pero vivís por y para trabajar. Esto del cafecito con los amigos, los domingos con la familia, no existía. Yo trabajaba de lunes a lunes en radio y en tele. Pero me encantaba lo que hacía y de verdad estaba viviendo algo re lindo. Y bueno, hasta los 10, 12 años, vos me preguntabas, y yo decía, "No vuelvo". Conocí a gente maravillosa, re interesante. Y yo lo hablé con muchos amigos que lo han pasado, que han vivido en los Estados Unidos, en diferentes ciudades, que en cierto momento de la vida, el desarraigo te toca una fibra, ¿viste? Es la edad, es la madurez y bueno, ahí decidí volverme y no me arrepiento, estoy chocha de haberme vuelto.

- Pero esos años allá te forjaron mucho como profesional.

- Recontra. Sí, súper, estoy re agradecida. Fueron años de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha entrega, nadie me regaló nada. Fue difícil, me costó, pero llegué con una ilusión, un sueño, un deseo. Yo no me olvido de un día que me subí al auto con mamá en una autopista y escuché a un conductor histórico, emblemático de la radio, y le dije, "Yo sueño con trabajar con este hombre." Nunca trabajé en radio con él, terminé trabajando en la competencia de esa radio en ese mismo horario, pero terminé trabajando con él en la tele. Y así también con Don Francisco. Yo me acuerdo que los fines de semana iba al country y lo veía los sábados en este programa que hacía, que se transmitía en ese momento en Canal 9. Para mí era como inaccesible, Estados Unidos, ¿viste? Una idealiza todo. Y quién hubiese dicho que iba a terminar trabajando en ese mismo programa, ¿no? Re loco.

- ¿Y cómo fueron esos primeros años allá? Por esto que me comentabas, que vos te fuiste para estar cerca de tu hermana, te fuiste con tu mamá, en todo este contexto de la muerte de tu papá, ¿cómo fueron esos años viviendo allá, lejos de tu país?

- Sí, encima los primeros años me acuerdo que no venía y mi abuelo iba a visitarnos una vez por año, ponele. Fueron difícil. Quizás hoy irte, emigrar, siento que emocionalmente puede resultar más fácil, por las herramientas, por la tecnología. Yo de hecho tuve durante seis años una relación a distancia, impensado. Porque entre las redes sociales, el FaceTime, compartía cotidianidad con esa persona, ¿viste? Se hace mucho más llevadero. En ese momento, me acuerdo que mis amigos me mandaban faxes (se ríe), después bueno, el mail, el ICQ, pero fue difícil. Al principio sí, extrañé mucho, pero bueno, estaba al lado de mi hermana, que era lo que quería, y junto con mi madre que nos apoyó en esa idea de estar las tres juntas, ¿no? Y acompañarnos.

Su top tres de entrevistas

Barbie Simons - Recorte 2 Santiago Aulicino / MDZ Audiovisuales

- Bueno, definitivamente sos una gran entrevistadora, entrevistaste a un montón de gente...

- ¡Ay, muchas gracias! Sí, entreviste a mucha gente que siempre soñé conocer.

- Capaz te mato con esta pregunta, pero top tres entrevistas y por qué. Tenés que fundamentar.

- Ay, me matás. Top tres de las buenas, claramente, de las que me hayan dejado algo... (piensa). Okey, Steven Spielberg, por todo lo que implica, no hace falta que lo diga, es Steven Spielberg. Creo que lloré, se me pintó un lagrimón cuando lo entrevisté. Y porque además tengo siempre muy presente a mi papá en cada paso que doy, creo que claramente seguí esta pasión por los medios porque lo que heredé de él, y sé lo que mi padre lo amaba. Me acuerdo de ir a ver desde E.T. hasta La lista de Schinder teniendo 9 años, 10 años y que me quede ese recuerdo ahí en el inconsciente, entonces para mí fue muy importante. Oprah Winfrey, que es la conductora histórica, estrella emblemática de los Estados Unidos que formó un imperio en la industria de la televisión y también en el cine y yo la admiro genuinamente, crecí viendo a Oprah, entonces estaba muy nerviosa el día que la fui a entrevistar. Me acuerdo que me temblaba el labio, el labio me hacía así (recrea el gesto) y yo no podía controlar la sensación y era tipo "no me puede estar pasando esto", y le expresé toda mi admiración y todo. (sigue pensando) ¡Ay, Dios, qué buena pregunta! Y a ver, un top tres... es que fueron muchas, muchas celebridades. Ay, son demasiadas. No puedo. Tengo tantas, tengo tantas y tantas y tantas.

- Si querés te dejo hacer un poco más.

- Jennifer Aniston, que la admiro, me encanta, me gusta su esencia, me parece que lo que muestra es tal cual lo que es. Siento que no es un personaje. Después te podría nombrar miles y miles y miles... ¡Ay, no sé! Anne Hathaway, un montón... Me faltó Meryl Streep, que es mi gran anhelo, todavía está pendiente. Ay, no sé, un montón, ¡un montón! Como que no puedo... son un montón.

Los nervios antes de entrevistar

Barbie Simons - Recorte 3 Santiago Aulicino / MDZ Audiovisuales

- Sí, bueno, es que realmente entrevistaste un montón. ¿Y qué te pasa a la hora de preparar esas entrevistas? ¿Te pones nerviosa?

- Sí, re. Preparamos mucho.

- Porque se te ve tan segura, tan fresca...

- Ay, sí, pero no sabés lo que estudio, lo que me preparo. La gente se ríe porque yo soy muy estructurada a la hora de trabajar, entonces, por ejemplo, estoy de viaje, voy a una premier, no sé, ejemplo: cuando fui a hacer a Kim Kardashian, que no era solo Kim Kardashian, era todo el elenco, eran siete entrevistas distintas, era Glenn Close, era Sarah Paulson, era Kim Kardashian, era Naomi Watts, mega elenco, y para mí es lo mismo Kim, que Naomi, o sea, todo el elenco por igual. Y entonces me acuerdo que llegó a Los Ángeles, tengo la premier y demás, y ese día yo ya me había ido con las entrevistas preparadas, eso significa que las preparo, las estudio, el personaje, todo. Y soy tan estructurada que la noche anterior al día de las entrevistas me anoto el horario que a la mañana siguiente, que es el día de las entrevistas, me voy a preparar para releer y reestudiar y memorizarme cada una de las siete entrevistas. Entonces, yo le saqué la foto y la puse en el Instagram y claro, la gente de Disney que me sigue me dice, "Por eso te amamos y siempre te llamamos." Porque claro, yo soy como muy profesional cuando hago mi trabajo. Entonces, por ejemplo, me levantaba a las 5:30 y de 5:30 a 6:30 estudio a Kim Kardashian, de 6:30 a 7:30 estudio a Naomi Watts, de 7:30 a 8:30, estudio a Glen Close. No es fácil hacerte siete entrevistas al hilo en un día, ¿entendés? Más allá de que todo está enfocado una misma serie, en un mismo contenido, pero bueno, quiero que sean diferentes, ¿no? Y yo me las preparo, me las estudio, trato de memorizar las preguntas para no tener que estar mirando, igual siempre tengo un machete que es mi celular, me tiro unos títulos por si acaso, porque me puede agarrar un blackout. Me ha pasado, obvio que me ha pasado. Así que bueno, me recontra preparo el día de las entrevistas. Siempre tengo muchos nervios, muchos síntomas que se repiten forzadamente, inconscientemente... me voy por el baño antes de entrar a hacer una entrevista de Hollywood (risas). Me pasa siempre y digo, "El día que no me pase, es el día que voy a perder la pasión por lo que hago. ¡Me voy siempre por el baño! A 10 minutos de entrar, me voy por el baño. Perdón por los detalles escatológicos, pero es así. Es un síntoma. Así que sí, me pongo en recontra nerviosa. Si esto no te lo dices... (risas)

- No, no, está bien. Y lo tenés bien identificado...

- Recontra, sí, es mega psicológico. Es un gran título "Me voy por el baño antes de..." (se ríe). Igual me da muy a Paparazzi.

- Estás todo el tiempo viendo series, películas, ¿te satura un poco eso?

- No, no te voy a mentir. Me genera un poco de presión cuando es una imposición y que tengo que hacerlo, ¿me entendés? Estoy contando los días para que salga El diablo viste a la moda 2, para que salga la película de Michael Jackson. Tengo ilusión, o sea, estoy contando los días para la premier y todo. Pero cuando me imponen algo tipo, "Tenés que ver los primeros ocho capítulos para entrevistar a John Ham por el estreno de Amigos y Vecinos" y me lo pongo en la agenda... Más allá de las películas, yo cubro muchas series, estrenos de series. Trabajo con Apple TV, con Paramount, con Flow, con Netflix, con Disney, con Prime Video, con todas las diferentes plataformas. Entonces, a nosotros de manera anticipada nos pasan los capítulos, los screeners, para, a la hora de poder tener la entrevista mano a mano con esta figura, obviamente ya haber visto y poder tener un ida y vuelta y tener contenido para la nota. Entonces, cuando me imponen es como, "Uy, okay, sé que de hoy para mañana tengo que ver cuatro capítulos de esta serie y me tengo que ver esta película". Digo, me pagan para esto, o sea, es un placer. No sé, la semana pasada tuve dos cines privados el mismo día, tuve que ir a Paseo Alcorta a las 11 de la mañana a ver una película con Zendaya y Robert Pattinson porque lo iba a entrevistar por The Drama y a la tarde a los estudios de Warner, al cine privado, todo para mí para ver la película de Te van a matar porque también los iba a entrevistar. Digo, en un día ver de manera anticipada dos películas alucinantes que la gente muere por ir a ver.... es un placer, o sea, no me puedo quejar, soy bendecida, hago lo que me gusta, es espectacular. Te juro, cuando tengo las privadas, que tengo todo el cine para mí es wow, espectacular. Me parece épico, me copa, me copa, me copa.

- Barbie ya para ir cerrando, porque yo me quedaría charlando un montón con vos...

- ¡Ay, qué linda que sos! Viste, yo hablo, no tengo problema. Vos me metés y yo le meto primero y sigo, sigo.

- Y además seguro que te puedo preguntar por un montón de anécdotas.

- Sí, igual te juro que tengo muy mala memoria. De hecho, mirá, te doy un ejemplo clarísimo: cuando murió Liam Payne, de One Direction, estaba obviamente en boca de todos los noticieros, era el título en todos los noticieros de Argentina. Y me llama el director del canal y me dice, "Che Bar, ¿Lo entrevistaste alguna vez a Liam Payne? Así la ponemos al aire". "No", le digo, "No, Liam Payne no, es cantante, yo no lo entrevisté, hace mil años que no hago música", porque yo antes de hacer cine hacía música y tenía un programa en C5N de música. Bueno, a los dos días recién, cuando ya dejó de ser noticia, me llama una exproductora mía que vive en Barcelona y me dice, "Bebita, ¿pusiste al aire la nota con Liam Payne?" "¿Cómo con Liam Payne?", le pregunté. "¿No te acordás que lo entrevistaste hace unos meses, por el estreno de la película de Disney que él le puso la voz al personaje de tal peli animada?". Hace unos 8 meses había sido. ¡Ay, la p... madre, no lo puedo creer! Ya a los dos días no era noticia. ¡Era la última nota de Liam Payne con un medio argentino! ¡La tenía yo, y no sabía! Te juro que no sabía, no registro, soy media colgada. Pero así como esas, tengo miles, pero miles, miles de anécdotas.

El recuerdo de su papá, Leonardo Simons

- Hace un ratito comentabas que habías seguido los pasos de tu papá, ¿cómo lo recordás?

- Lo recuerdo con mucho amor y con mucho agradecimiento, porque creo que fuera de lo profesional y todo, me inculcó valores como ser humano que a fin de cuenta es lo más importante que uno tiene como persona, ¿no? Y creo que me inculcó a mí y a mi hermana muy, muy lindos valores. Somos gente bien, somos gente buena. A veces en este medio tengo la teoría de que los malos terminan pisando a los buenos, a veces quizás los malos trascienden sobre la gente buena. A veces el medio que elegimos es un poco hostil, ¿no? Es difícil, es complicado. Pero yo siempre trato de ir por el camino del bien, quizás aún cuando todo me cueste más y cuando me cueste remarla y todo, sigo siendo como soy, sigo teniendo a mis amigas desde los 5 años, esas que me acompañan, que han vivido conmigo mi historia, soy muy apegada a mi familia, a mi círculo, a mi entorno, a mi gente. Siempre digo: más allá de cualquier primicia, nota, noticia, lo que fuese, lo que trasciende la vida son los vínculos. Entonces nunca, incluso cuando tuve que estar en ese otro lugar, sentada en un panel o comentar, y quizás hablaban de una amiga o una conocida, yo nunca cedí en eso. Para mí siempre los vínculos y las relaciones prevalecen por cualquier trabajo, por cualquier noticia, por cualquier primicia, por cualquier cosa. Digo, no todos tienen que pensar como yo, hay gente que se destaca en algo y y les va bárbaro. Pero bueno, esa es mi esencia, los trabajos pasan y lo que queda y prevalece me parece que es eso: los vínculos, las relaciones y la calidad humana. Así que creo que nos inculcó esos valores a mi hermana y a mí. Me quedo con eso, con el amor, con el agradecimiento, obviamente me inculcó una pasión que le voy a estar eternamente agradecida, una educación que bueno, me permitió salir adelante, ¿no? Y forjar mis sueños y creo que lindos códigos de vida.

- Bueno, Barbie, muy lindo conocerte más. Muchísimas gracias por haber venido.

- Un placer hablar con vos, Lu. Y gracias por recibirme con Amelie. Les mando un beso a todos y a MDZ.