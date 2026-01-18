"Buen día guapa": Ben Affleck y Matt Damon recrearon el audio de Luciano Castro y se volvieron virales

Ben Affleck y Matt Damon parodiaron a Luciano Castro que quedó en el ojo de la tormenta al intentar conquistar a una actriz imitiando su acento español.

En la última semana Luciano Castro fue noticia por su audio con acento español intentando conquistar a una joven actriz. Luego de ser tendencia, durante una entrevista con Barbie Simons, Ben Affleck y Matt Damon recrearon el polémico audio.

“Buen día guapa”, dijo Luciano Castro con un exagerado acento español y eso desató una catarata de memes y de videos ironizando esta situación. Al parecer eso fue lo que puso fin en los últimos días a su relación con Griselda Siciliani.

Ben Affleck y Matt Damon recrearon a Luciano Castro La situación insólita se dio cuando la periodista Barbie Simons entrevistaba a Ben Affleck y Matt Damon, protagonistas de El Botín (The Rip) y las estrellas se sumaron a la parodia que tiene en el foco a Luciano Castro.

Sin filtros y mostrándose cómplices, Affleck y Damon se animaron a recrear las frases más icónicas del audio que Castro le envió originalmente a la joven actriz Sarah Borrell.

"Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni... atosigais, ni molestarte", dijeron entre risas intentando imitar el audio original.