"Buen día guapa": Ben Affleck y Matt Damon recrearon el audio de Luciano Castro y se volvieron virales
Ben Affleck y Matt Damon parodiaron a Luciano Castro que quedó en el ojo de la tormenta al intentar conquistar a una actriz imitiando su acento español.
En la última semana Luciano Castro fue noticia por su audio con acento español intentando conquistar a una joven actriz. Luego de ser tendencia, durante una entrevista con Barbie Simons, Ben Affleck y Matt Damon recrearon el polémico audio.
“Buen día guapa”, dijo Luciano Castro con un exagerado acento español y eso desató una catarata de memes y de videos ironizando esta situación. Al parecer eso fue lo que puso fin en los últimos días a su relación con Griselda Siciliani.
Ben Affleck y Matt Damon recrearon a Luciano Castro
La situación insólita se dio cuando la periodista Barbie Simons entrevistaba a Ben Affleck y Matt Damon, protagonistas de El Botín (The Rip) y las estrellas se sumaron a la parodia que tiene en el foco a Luciano Castro.
Sin filtros y mostrándose cómplices, Affleck y Damon se animaron a recrear las frases más icónicas del audio que Castro le envió originalmente a la joven actriz Sarah Borrell.
"Oye Sara, buen día guapa. No quiero ser un gilipollas ni... atosigais, ni molestarte", dijeron entre risas intentando imitar el audio original.
Este "guiño" humorístico no solo sorprendió a la audiencia, sino que llevó el episodio de Castro a una escala internacional impensada.
Más allá de las bromas, la charla dejó otros momentos destacados que refuerzan el vínculo de Matt Damon con Argentina. El actor, cuya esposa es argentina señaló: “Esta mañana estuve tomando mate”.