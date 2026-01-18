Chau mosquitos: el truco casero y económico para preparar tu propio repelente este verano

Se puede preparar un repelente para evitar las picaduras de mosquitos en verano. Es económico y muy eficaz.

El calor y las altas temperaturas atraen a los mosquitos que se vuelven la gran molestia del verano. A veces pueden transmitir enfermedades como el dengue. Si bien hay repelentes químicos en el mercado, existe un truco casero para preparar uno casero que es muy eficaz.

Repelente para mosquitos en verano Para preparar este repelente se necesitarán ingredientes económicos: clavo de olor y alcohol. El clavo de olor es una especia aromática que se usa en la cocina y tiene un compuesto denominado eugenol. El aceite esencial es conocido por sus propiedades antisépticas, analgésicas y su aroma resulta desagradable para los mosquitos.

Gemini_Generated_Image_46irul46irul46ir (1) Ideal para preparar en verano. Fuente: IA Gemini. En tanto, para la preparación se necesitará 100 ml de alcohol (el que se usa para desinfectar heridas), 10 a 15 unidades de clavo de olor (enteros) y un atomizador o pulverizador pequeño

En primer lugar se colocan en el atomizador vacío los clavos de olor y se añade el alcohol. Cerrar y dejar en reposo al menos durante 24 horas para que el clavo de olor libere al máximo sus aceites. Transcurrido ese tiempo de reposo estará listo para usar.