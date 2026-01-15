Jardinería: las tres plantas ideales para ahuyentar a las palomas en forma natural

En el mundo de la jardinería hay opciones naturales con plantas aromáticas para espantar a estas molestas aves.

En muchas ocasiones el jardín, la ventana y el balcón se convierten en el refugio favorito de las palomas. Sin embargo, los que están en el mundo de la jardinería conocen cuáles son las plantas aromáticas ideales para ahuyentar las aves en forma natural.

Las palomas generan suciedad y representan un riesgo para la salud y para la estructura de las viviendas. Antes de recurrir a químicos existe una alternativa inteligente que es el uso de barreras olfativas. Estas aves tienen un olfato sensible y hay fragancias que para ellas son intolerables.

palomas (1).JPG Jardinería. Las plantas para ahuyentar palomas. Jardinería: plantas que ahuyentan palomas Los expertos en control de plagas coinciden en que la menta por su aroma fresco y penetrante actúa como un repelente natural inmediato. En tanto, el laurel emite compuestos aromáticos que las aves perciben como señal de advertencia y el romero con su fragancia rústica genera una incomodidad constante a las palomas.

Para que el truco funcione las plantas deben ubicarse de manera estratégica en macetas en los puntos exactos donde suelen aparecer las palomas. También se pueden colocar hojas trituradas de laurel o romero en recipientes abiertos.

Otro truco poco conocido es frotar las hojas frescas sobre las barandas de los balcones para poder liberar los aceites esenciales y dejar una huella aromática activa.