Jardinería: la planta que funciona como un repelente natural para ahuyentar ratones

En el mundo de la jardinería hay plantas que cumplen muchas funciones. La menta es ideal para repeler a los roedores.

Los expertos en jardinería señalan que el intenso aroma de la menta puede ser el mejor aliado para combatir a los ratones lejos de casa sin necesidad de tener que recurrir a químicos tóxicos. Se trata de una planta aromática que actúa como repelente.

Jardinería: la planta que ahuyenta Muchos buscan soluciones que sean amigables con el hogar y el medio ambiente. Uno de los métodos caseros que se destaca por su efectividad que está comprobada es la menta. No solo es una planta refrescante sino una potente disuasoria para los bigotes de los ratones.

La menta es un repelente eficaz de los roedores porque ellos tienen un gran sentido del olfato que lo usan para orientarse, buscar comida y detectar peligros. El olor del aceite esencial de la menta actúa como un irritante muy potente para ellos.

Gemini_Generated_Image_ih9h6tih9h6tih9h Jardinería. Los usos de la menta como repelente de roedores. Fuente: IA Gemini. Esta planta desorienta a los ratones porque su aroma confunde sus rutas y los hace sentir inseguros. También el olor les resulta extremadamente desagradable y los impulsa a buscar otras zonas más neutrales. De esa manera evitan ciertos lugares que estén impregnados de olor a menta.

Para que la planta de resultados se necesita aceite esencial de menta piperita y algodones o trapos pequeños. También se puede crear un spray con agua. Se colocan cinco gotas de aceite sobre un trozo de algodón y luego se colocan en puntos estratégicos. Se recomienda renovar el aroma cada cinco días.