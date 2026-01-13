El secreto para un césped siempre verde en verano: el truco casero que desafía el calor

Los que están en el mundo de la jardinería conocen la manera de preparar un fertilizante casero para que el pasto esté radiante en verano.

Tener el pasto verde en verano pareciera ser una misión imposible con las altas temperaturas. Sin embargo, existe un truco casero y muy económico para salvar el césped de los efectos del sol y de la sequía.

El secreto para tener el césped verde en verano Los que están en el mundo de la jardinería saben que el sol implacable es un enemigo para tener un jardín saludable en los meses de verano. El césped suele sufrir las consecuencias de las altas temperaturas resecándose y perdiendo su vitalidad.

Gemini_Generated_Image_cao40rcao40rcao4 El pasto verde todo el verano. Fuente: IA Gemini. Antes de comprar costosos fertilizantes hay un remedio de la abuela que resurge en estos días como la solución perfecta. Este potencia la absorción de nutrientes y la resistencia del pasto al estrés hídrico. La clave está en combinar elementos orgánicos que fortalecen el tallo y la raíz.

Para esto se necesitará media taza de cerveza porque el contenido de levadura y azúcares nutrirá el suelo y activará la actividad microbiana beneficiosa. También se necesitará media taza de lavandina diluida porque en pequeñas dosis ayuda a prevenir el crecimiento de hongos y bacterias dañinas que atacan a las plantas.

A eso se suma media taza de jabón líquido para platos. En este caso actúa como un agente humectante ayudando a que el agua y los nutrientes penetren mejor en la tierra. También se necesita media taza de amoníaco que aporta nitrógeno para darle ese color verde intenso al pasto y un balde grande de agua tibia.