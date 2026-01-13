El pueblo ideal escondido en Córdoba para las vacaciones de verano de los jubilados

Hay un rincón de las sierras cordobesas que es ideal para que los jubilados se tomen unas vacaciones en verano. Villa General Belgrano es un destino con una propuesta gastronómica de primer nivel que brinda confort y serenidad para la tercera edad.

Las personas que se jubilan tienen más tiempo y en el caso de tomarse vacaciones buscan lugares con buena infraestructura, paisajes para contemplar y seguridad. En esa idea entra Villa General Belgrano.

El pueblo fue fundado en la década de los 30 por inmigrantes alemanes y está en el Valle de Calamuchita. Al pasear por sus calles se realiza un viaje trasatlántico sin salir de Córdoba. La arquitectura con techos a dos aguas y madera tallada transporta al centro de Europa.

Para los jubilados la Villa tiene un ritmo de caminata amable partiendo desde el casco histórico donde hay repostería artesanal. Además, hay espacios y paradas para el descanso: el Bosque de los Pioneros y la Reserva Natural Municipal ofrecen senderos de baja dificultad.

Un pueblo de encanto para las vacaciones de verano de los jubilados.

También los que son más aventureros pueden ascender al Cerro Mirador con una de las mejores vistas de las sierras.

Mientras que el Museo Histórico permite sumergirse en la herencia de los colonos y el Paseo de las Esculturas ofrece una galería de arte a cielo abierto que sorprende en cada rincón.

Para cerrar la tarde las casas de té como Hebras se han vuelto un clásico.

La pequeña ciudad está a 700 kilómetros de la Capital Federal. Se puede llegar en auto por la ruta nacional 8 conectando con la ruta 36. Los ómnibus de larga distancia también llegan o vía aérea llegando a Córdoba y luego trasladarse en auto.