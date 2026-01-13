No es Mar del Plata: la Inteligencia Artificial reveló cuál es la ciudad balnearia más barata para el verano

La Inteligencia Artificial hizo un repaso de las principales ciudades balnearias de Argentina para este verano y concluyó cuál es la más barata para disfrutar unos días de descanso sin quedar fundido. Para sorpresa de muchos no es Mar del Plata.

La recomendación de la Inteligencia Artificial Luego de un relevamiento de costos de alojamiento, servicios y canasta básica, la Inteligencia Artificial concluyó que Las Grutas en Río Negro y Santa Teresita en el Partido de la Costa son las mejores opciones para el bolsillo aunque tienen conceptos diferentes.

santa teresita Un destino económico en verano. Santa Teresita está cerca de grandes centros urbanos y es la que encabeza el ranking de ahorro para el verano. Al tener una oferta masiva de departamentos de dueños directos y campings, los precios son un 35% más bajos que en Villa Gesell o Cariló. Además, los menús ejecutivos y las rotiserías tienen precios similares a los de cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires o CABA.

En cuanto al transporte, es más accesible por su conectividad terrestre con muchas frecuencias de colectivo que evitan los altos costos de combustibles que suponen los viajes más largos en verano.

La segunda opción para quienes quieren viajar un poco más lejos es Las Grutas. Al estar en la Patagonia el combustible está exento de algunos impuestos por lo que reduce el costo de movilidad. Los datos del Colegio de Martilleros local señala que Las Grutas suele tener una brecha de precios favorable respecto a los balnearios exclusivos de la provincia de Buenos Aires.