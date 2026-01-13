No es Mar del Plata: la Inteligencia Artificial reveló cuál es la ciudad balnearia más barata para el verano
Las vacaciones de verano pueden ser gasoleras si se elige la ciudad con precios más accesibles, según la Inteligencia Artificial.
La Inteligencia Artificial hizo un repaso de las principales ciudades balnearias de Argentina para este verano y concluyó cuál es la más barata para disfrutar unos días de descanso sin quedar fundido. Para sorpresa de muchos no es Mar del Plata.
La recomendación de la Inteligencia Artificial
Luego de un relevamiento de costos de alojamiento, servicios y canasta básica, la Inteligencia Artificial concluyó que Las Grutas en Río Negro y Santa Teresita en el Partido de la Costa son las mejores opciones para el bolsillo aunque tienen conceptos diferentes.
Santa Teresita está cerca de grandes centros urbanos y es la que encabeza el ranking de ahorro para el verano. Al tener una oferta masiva de departamentos de dueños directos y campings, los precios son un 35% más bajos que en Villa Gesell o Cariló. Además, los menús ejecutivos y las rotiserías tienen precios similares a los de cualquier barrio de la Ciudad de Buenos Aires o CABA.
En cuanto al transporte, es más accesible por su conectividad terrestre con muchas frecuencias de colectivo que evitan los altos costos de combustibles que suponen los viajes más largos en verano.
La segunda opción para quienes quieren viajar un poco más lejos es Las Grutas. Al estar en la Patagonia el combustible está exento de algunos impuestos por lo que reduce el costo de movilidad. Los datos del Colegio de Martilleros local señala que Las Grutas suele tener una brecha de precios favorable respecto a los balnearios exclusivos de la provincia de Buenos Aires.
Para tener una idea, una unidad para 4 personas puede costar entre un 20% y 25% menos que en Mar del Plata durante la segunda quincena. También se puede acceder a productos frescos a precio de puerto mucho más competitivos que en cualquier pescadería de ciudad. Además, el agua del mar es muy cálida