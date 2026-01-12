Trucos de limpieza low cost: los tres aliados de tu cocina para mantener la pileta impecable este verano

La limpieza de la pileta puede ser más económica usando algunos ingredientes como bicarbonato de sodio. Quedará lista para pasar el verano.

Las piletas sin dudas son la estrella del verano en el hogar. Sin embargo, su limpieza es fundamental para que el agua se mantenga para poder usarla. Sin embargo, el mantenimiento es todo un presupuesto. Pero existen productos económicos que sirven para dejarla impecable.

Limpieza de la pileta en verano El bicarbonato de sodio y el vinagre blanco se han transformado en los superhéroes del verano para dejar el agua de la pileta cristalina. El primero no solo clarifica el agua sino que estabiliza el pH y previene la aparición de las algas. Se recomienda una taza por cada 40 mil litros.

sacahojas-bichero-para-mantenimiento-de-la-pileta Los mejores trucos para tener la pileta impecable en verano. Mientras que el vinagre blanco es un potente desincrustante. Es ideal para eliminar las manchas de sarro y cal en los bordes sin dañar la superficie ni irritar la piel de las personas.

Para usar el vinagre se añade medio litro del ingrediente cada 10 mil litros de agua para equilibrar el pH, reducir malos olores y combatir el sarro sin químicos fuertes.

A este trabajo se puede sumar el cepillado de las paredes para terminar la limpieza y despegar las algas. La sal gruesa mezclada con agua puede ayudar en este proceso.