El aliado inesperado contra las hormigas en verano: cómo transformar el talco en un repelente de insectos

En verano las hormigas invaden el hogar, especialmente espacios como la cocina. Un sencillo truco con talco es la solución.

En verano con la llegada del calor las hormigas son un verdadero dolor de cabeza y se transforman en invasoras no deseadas en la cocina. Si bien hay muchas soluciones químicas en el mercado, hay un producto que todos tienen que es muy efectivo.

Combate de hormigas en verano El talco es un polvo que funciona como una barrera física y química contra las hormigas. Es por eso que se recomienda esparcir en umbrales de puertas, senderos de insectos y marcos de ventanas, entre otros espacios donde aparecen los insectos.

hormigas negras (1).jpg Las invasoras del verano. ALF PONCE MERCADO / MDZ Por un lado, el talco desorienta a las hormigas al neutralizar sus rastros de feromonas y su textura fina obstruye las vías respiratorias obligándolas a alejarse en forma inmediata. Es una alternativa que además es segura en hogares donde hay niños y mascotas.

En el caso de que las hormigas ya estén dentro se mezcla en un recipiente pequeños talco y azúcar impalpable en partes iguales. Espolvorear la mezcla cerca de los hormigueros o en las rutas que tienen marcadas las hormigas.