Adiós mochilas tradicionales: la tendencia europea que pisa fuerte en las playas

Dsifruta tus vacaciones con un accesorio a la moda que promete guardar varias prendas y mantener todo ordenado.

La mochila de lona, nylon o cuero provista de dos correas ajustables que permiten cargarla sobre la espalda, distribuyendo el peso entre los hombros y columna, se despide y deja lugar a una nueva tendencia que combina elegancia con practicidad y ya pisa pisa fuerte en las playas.

En su lugar ingresan las tote bags estructuradas. A diferencia de las tote bag convencionales que pierden su forma al sacarlas, este nuevo modelo está diseñado con materiales rígidos que mantienen la silueta arquitectónica por sí solas. Por eso se han consolidado como la tendencia del 2026.

¿Cómo es una tote bag estructurada? Una de las características más destacadas de este bolso es su base sólida (conocido por muchos como fondo de bañera) que evita que el contenido se amontone y permite que todo se mantenga en su lugar mientras haces tus actividades.

Además, presenta una organización interna más avanzada que el bolso convencional. Las versiones de 2026 incluyen compartimentos acolchados para computadoras, bolsillos para botellas de agua y divisiones para cuadernos o elementos de playa, según la necesidad de cada usuario.