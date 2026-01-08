Biodescodificación: el significado emocional que esconde el acné juvenil

La biodescodificación busca sanar a través de las emociones. El acné esconde un significado relacionado con la autoestima.

Para la biodescodificación el acné es una manifestación física de problemas emocionales no resueltos relacionados con la identidad, la autoestima y el miedo al contacto. Los que entienden de esta disciplina señalan que cada síntoma es un conflicto biológico no expresado.

Biodescodificación El acné se ha convertido en una de las consultas más frecuentes de dermatología. El conflicto con las espinillas se relaciona generalmente con la identidad. La biodescodificación señala que un brote se puede originar luego de vivir un conflicto de identidad.

En este caso aparece lo que se conoce como “conflicto de espejo”, una desvalorización estética donde la persona tiene un profundo rechazo de sí misma. La piel reacciona ante un sentimiento de “suciedad”, una percepción de falta de pureza que puede ser un conflicto heredado o vivido a través de la figura del padre.

ACNE1.jpg Biodescodificación. Hay que resolver los conflictos emocionales. En tanto, la biodescodificación señala que cuando el acné aparece en la parte alta de la espalda y de los hombres se trata de la zona donde se busca apoyo. El brote en esa región se relaciona con la sensación de cargar responsabilidades en soledad.

Por otro lado, el acné juvenil brota entre ese deseo de crecer que choca con el miedo a las responsabilidades en la vida adulta, según señala la biodescodificación. "Si me hago mayor, tendré más cargas; prefiero seguir siendo niño", dice el subconsciente.