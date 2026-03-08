La playa de Chile perfecta para visitar en marzo: es conocida como la "capital del buceo"

Cuando parece que la temporada de playa ha llegado a su fin, llega Los Molles a demostrar lo contrario. Este es uno de los destinos de Valparaíso visitados en marzo porque su clima se torna templado, las olas se calman y se transforma en una refugio ideal para quienes buscan conectar con la naturaleza.

Una de las razones para visitar Los Molles es que presenta un paisaje diferente. Sus postales semidesérticas se combinan con una biodiversidad marina que sorprende a los turistas. Otra es porque se llama la capital del buceo de Chile debido a sus aguas claras y la riqueza marina que se puede observar en sus aguas.

LOS MOLLES TURISMO EN CHILE Un destino que se puede visitar en marzo. Turismo en Chile Además de su playa, Los Molles ofrece una amplia variedad de actividades. La más recomendada es la visita al Bioparque Puquén, una reserva que junta flora y fauna para protegerlos. También hay senderos de baja complejidad para hacer trekking y ciclismo, escuelas de buceo y locales gastronómicos que son destacados por sus empanadas de mariscos.

¿Dónde hospedarse para estar cerca de la playa? Cabe destacar que este es un destino familiar y cuenta con una gran cantidad de opciones para alojamiento. Las cabañas se posicionan como la opción más elegida, aunque también hay hostales y hoteles con vistas al mar. Un plus es que durante marzo los precios suelen bajar en comparación con enero y febrero.