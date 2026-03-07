El pueblo costero argentino con playa, bosque y casi nadie ideal para los feriados de marzo

Un pueblo de 20 habitantes, playa extensa y bosque a menos de seis horas de Buenos Aires. Arenas Verdes es el destino que todos deberían visitar en marzo.

A menos de seis horas de Buenos Aires hay un pueblo costero que tiene todo lo que se busca para un feriado largo y casi nadie lo conoce todavía. Se llama Arenas Verdes, está en el partido de Lobería, y combina playa extensa, bosque de pinos y médanos en un entorno tan tranquilo que resulta difícil de creer que exista a esa distancia de la ciudad.

Qué tiene de especial Arenas Verdes se destaca por su playa extensa rodeada de médanos y bosques, que invita a la relajación y el disfrute de la naturaleza. En este pueblo de apenas 20 habitantes, los turistas pueden disfrutar de una playa tranquila y actividades como surf, caminatas y ciclismo.

Lo que hace diferente a Arenas Verdes de otros destinos de la Costa Atlántica es exactamente eso: la escala humana. No hay grandes hoteles, no hay paradores masivos ni ruido de temporada alta. El bosque de pinos llega hasta cerca de la orilla y las calles de tierra crean esa sensación de estar en otro tiempo que los destinos más conocidos ya no pueden ofrecer.

Arenas Verdes es un paraíso costero agreste Foto: IG @cristianhoyo_ Con apenas 20 habitantes, Arenas Verdes es el pueblo costero bonaerense ideal para desconectar en los feriados de marzo.Foto: IG @cristianhoyo_ Por qué ir en los feriados de marzo El 23 y 24 de marzo son feriados nacionales por el Día de la Memoria, lo que genera un fin de semana largo ideal para escaparse. Arenas Verdes en esa época del año tiene el agua todavía cálida, la playa prácticamente vacía y los precios muy por debajo de la temporada alta. Es el destino perfecto para quienes buscan desconectarse de verdad sin cruzar el charco.