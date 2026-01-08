Sueños: el verdadero significado de soñar con la lluvia

Los sueños son una manifestación del subconsciente que cada día manda un mensaje. Cada uno tiene su significado y a veces descifrarlo puede ser muy revelador para los soñadores. Hay que prestar atención a cada detalle y recordar.

Sueños con lluvia El sueño con lluvia puede ser un indicador del comienzo de algo nuevo. La oportunidad de lavar las impurezas. La llovizna puede mostrar también que una época de mala racha en los negocios no termina de fluir.

En el caso de que se trate de una lluvia torrencial, significa que tendrán las herramientas para superar los obstáculos. Deben tener confianza aunque el problema sea grande porque la fortaleza es lo que los ayudará a salir.

lluvia_el_sol tijuana Un sueño para analizar. Fuente: Shutterstock. Si se trata de lluvia con rayos significa que los problemas están condicionando el día a día y también en el sueño el soñador los hace más grande de lo que son. No hay que adelantarse a los acontecimientos y hay que afrontarlos con valentía.

Por otro lado, ver llover en el sueño significa que la buena suerte está de su lado. Eso traerá suerte en el amor y prosperidad en los negocios.