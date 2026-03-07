Estilo tailandés: la tendencia que arrasa en la decoración de patios

El patio de la casa se ha convertido en el objetivo de la decoración. Antes esta era un espacio que solo tenía pasto, plantas y algunos objetos para pasar el tiempo, pero ahora se ha convertido en un espacio fundamental para relajarse y necesita de más cuidados.

Una tendencia que coquetea con los patios es la tailandesa. Se trata de un estilo que incorpora materiales y colores que recuerdan a la naturaleza, y permite crear espacios más amplios, luminosos y con un estilo rústico. Pero lo mejor es que no se necesitan expertos, sino que con algunos elementos puedes creerlo vos.

patio tailandés shutterstock La tendencia que renueva el patio del hogar. Shutterstock ¿Cómo convertir tu patio en uno estilo tailandés? Al momento de elegir accesorios tenés que procurar que sean de maderas naturales y claras. La iluminación del patio hará que las piezas talladas se luzcan mejor. Por eso recomendamos agregar murales tallados, cuadros de madera, mesas, puertas o sillas. Estos tallados combinan con los pisos o mesas de piedra.

Otra característica del estilo tailandés es que la mayoría de los muebles tienen una estatura baja, así la línea visual se mantiene despejada y fomenta un ambiente relajante. Esto se puede combinar con accesorios tradicionales como figuras de elefantes, budas, fuentes de agua o flores.