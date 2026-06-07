El truco que casi nadie usa y deja las pantallas impecables de televisores y notebooks sin dañarlas
El truco casero que deja las pantallas brillantes sin rayarlas. Casi todos limpian mal el televisor y este error lo arruina con el tiempo.
Huellas, polvo y marcas aparecen todos los días en pantallas de televisores, notebooks y tablets. Sin embargo, muchas personas siguen usando productos que terminan dañando la superficie con el paso del tiempo. Una limpieza suave y correcta ayuda a conservar mejor la imagen y evita rayones difíciles de reparar.
Pantallas limpias: los consejos que más recomiendan para cuidarlas
Uno de los errores más comunes es usar papel de cocina o servilletas. Estos materiales dejan pequeñas marcas sobre la pantalla y desgastan la capa protectora. Por eso se aconseja utilizar paños de microfibra secos o apenas humedecidos con agua destilada para retirar polvo y huellas sin generar daños.
Otro punto importante es apagar los dispositivos antes de limpiarlos. Con la pantalla apagada resulta más fácil ver las manchas y evitar presión innecesaria sobre el panel. Además, esto reduce riesgos en televisores, computadoras y tablets durante la limpieza diaria.
Los productos con alcohol fuerte o amoníaco también generan preocupación entre técnicos y fabricantes. Muchas marcas recomiendan evitar limpiavidrios tradicionales porque deterioran el brillo de las pantallas con el uso frecuente. En cambio, se prefieren soluciones suaves diseñadas para dispositivos electrónicos.
En el caso de las notebooks y tablets, el polvo acumulado cerca del teclado también influye. Limpiar bordes y esquinas con brochas suaves ayuda a mantener el equipo en mejores condiciones. Las fundas y cobertores también ayudan a reducir la suciedad diaria, sobre todo en pantallas táctiles.
Los televisores requieren algunos cuidados extra. La presión excesiva sobre el panel deja manchas internas difíciles de quitar. Por eso se aconseja pasar el paño con movimientos suaves y sin apretar la superficie. Un gesto simple evita daños costosos con el paso del tiempo.