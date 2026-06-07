El truco que casi nadie usa y deja las pantallas impecables de televisores y notebooks sin dañarlas

Huellas, polvo y marcas aparecen todos los días en pantallas de televisores , notebooks y tablets. Sin embargo, muchas personas siguen usando productos que terminan dañando la superficie con el paso del tiempo. Una limpieza suave y correcta ayuda a conservar mejor la imagen y evita rayones difíciles de reparar.

Uno de los errores más comunes es usar papel de cocina o servilletas. Estos materiales dejan pequeñas marcas sobre la pantalla y desgastan la capa protectora. Por eso se aconseja utilizar paños de microfibra secos o apenas humedecidos con agua destilada para retirar polvo y huellas sin generar daños.

El simple hecho de tener un protector de pantallas que muestre imágenes de la naturaleza en tu computadora puede ayudarte a relajarte.

Otro punto importante es apagar los dispositivos antes de limpiarlos. Con la pantalla apagada resulta más fácil ver las manchas y evitar presión innecesaria sobre el panel. Además, esto reduce riesgos en televisores, computadoras y tablets durante la limpieza diaria.

Los productos con alcohol fuerte o amoníaco también generan preocupación entre técnicos y fabricantes. Muchas marcas recomiendan evitar limpiavidrios tradicionales porque deterioran el brillo de las pantallas con el uso frecuente. En cambio, se prefieren soluciones suaves diseñadas para dispositivos electrónicos.

Tablets Económicas - Portada Las tablets de 2026 integran procesadores potentes y pantallas de alta resolución a precios competitivos. shutterstock

En el caso de las notebooks y tablets, el polvo acumulado cerca del teclado también influye. Limpiar bordes y esquinas con brochas suaves ayuda a mantener el equipo en mejores condiciones. Las fundas y cobertores también ayudan a reducir la suciedad diaria, sobre todo en pantallas táctiles.

Los televisores requieren algunos cuidados extra. La presión excesiva sobre el panel deja manchas internas difíciles de quitar. Por eso se aconseja pasar el paño con movimientos suaves y sin apretar la superficie. Un gesto simple evita daños costosos con el paso del tiempo.