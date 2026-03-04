El método definitivo para limpiar la freidora de aire: la fórmula química de un experto para eliminar la grasa

Una limpieza de la freidora de aire permitirá eliminar la grasa y dejarla libre de olor a fritura en pocos minutos.

La freidora de aire cada vez se usa más en los hogares, pero no muchos prestan atención a su limpieza. El ingeniero químico, Diego Fernández, reveló un método profesional para despegar la grasa sin necesidad de fregar ni dañar el antiadherente.

Limpieza de la freidora de aire La clave del éxito para el experto está en no confundir los insumos. Si bien sus nombres son parecidos, el percarbonato de sodio es un agente oxidante más potente que el bicarbonato de sodio. Al entrar en contacto con el agua caliente, el compuesto libera oxígeno activo y eso permite romper las cadenas de lípido y desprender así la grasa de las paredes metálicas.

El método optimiza el tiempo y además protege los materiales del electrodoméstico. En primer lugar, se colocan una o dos cucharadas de percarbonato de sodio en el fondo de la canasta, manteniendo la rejilla colocada para que la limpieza sea integral.

Las freidoras de aire siguen siendo un producto altamente demandado en eventos como el Hot Sale Foto: Shutterstock La freidora de aire quedará impecable con esta limpieza. Shutterstock Verter luego el agua a punto de ebullición sobre el polvo y eso genera una efervescencia de manera inmediata que alcanzará los rincones donde la esponja no llega. Dejar reposar la solución al menos durante quince minutos. En ese tiempo el líquido se volverá turbio y es una señal de que la suciedad fue emulsionada y suspendida en el agua.

El ingeniero recomienda repasar la carcasa y el sistema de ventilación con un paño mientras el interior se limpia solo. Se puede usar un desengrasante comercial para evitar que el polvo y el aceite acumulado afecten el motor.