Adiós al ropero tradicional: estos son los armarios que son tendencia este 2026

En el mundo del diseño de interiores hay un ropero que se impone sobre los que tienen puertas. Ideal para darle estilo al dormitorio.

Cada día, el diseño de interiores rompe estructuras de manera literal. Ahora hay una nueva tendencia que se impone y el ropero tradicional está cediendo su lugar a una nueva manera de ordenar las prendas.

La tendencia está jubilando al ropero con puertas con una propuesta que prioriza la modernidad y la ligereza visual: se trata de sistemas de almacenamientos abiertos. No se trata de un capricho estético sino que es una respuesta funcional a las viviendas actuales que buscan optimizar espacios.

El ropero que se impone: "open closet" En este caso la tendencia se apoya en el concepto de exposición ordenada. Al eliminarse las puertas se superan barreras físicas que generalmente achican los cuartos logrando así que los dormitorios se perciban más amplios y luminosos.

El ropero que es tendencia este 2026. Además de lo estético, tener las prendas a la vista permite elegir el outfit del día de manera más rápida. Además, la ropa y los accesorios dejan de estar ocultos para convertirse en parte de la decoración. Al ser sistemas modulares se adaptan mejor a rincones que un armario estándar no podría ocupar.

Es importante saber que para que haya éxito hay un reto visual. El minimalismo es un gran aliado, pero hay que mantener el orden y organizar con intención. Los expertos recomiendan usar perchas uniformes para crear armonía, cajas decorativas y cestos de fibras naturales para ocultar objetos pequeños.