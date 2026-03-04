Menos de 5 minutos: 2 ejercicios para corregir la postura en casa y evitar dolor en la espalda alta

Las consecuencias de tener una buena postura son más de las que se creen. Por eso es importante corregirla lo antes posible.

Para mantenernos saludables y mejorar la longevidad hace falta hacer ejercicio y comer saludable. Pero muchos pasan por alto la importancia de tener una postura adecuada, es decir, la espalda erguida, los hombros hacia atrás y el mentón hacia el frente.

Quienes pasan horas sentados frente a una computadora o llevan una vida sedentaria, notarán que su postura se encoge, formando una joroba. Como consecuencia de esta inclinación, aparece el dolor de cuello y espalda, problemas respiratorios, fatiga muscular y desequilibrio hormonal, que pueden empeorar si no se corrigen.

ejercicio sueño Una buena postura promete cambiar tu salud. Shutterstock En cambio, una postura correcta permite manejar mejor tu peso corporal, lo que produce que el cuerpo funcione de manera eficaz, evitando las tensiones en las articulaciones y los huesos. Además, se asocia con mejor coordinación, mayor equilibrio, más energía, mejor cognición y mayor confianza.

Debido a la importancia de una buena postura, hemos encontrado dos ejercicios que son virales en redes sociales. Estos se realizan en casa y no necesitan materiales, solo una pared.

Postura espalda columna .jpg Consulta con un profesional si el dolor de espalda es persistente. Archivo Una rutina para mejorar la postura En el primer ejercicio se deben entrelazar los dedos y agarra la nuca. Luego cierra los codos y, de frente a una pared, debes deslizarte hacia arriba por la pared. Este movimiento te ayudará a estirar el pecho, la reja costal, la espalda y los hombros. Se recomienda repetirlo durante 20 segundos y varias veces al día.