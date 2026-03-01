El secreto de Chayanne antes de sus shows en Buenos Aires: una fogosa rutina de ejercicio que se volvió viral

El puertorriqueño compartió cómo se prepara en la previa de sus conciertos. Entre sudor y mucho ritmo, el cantante desata la locura de sus fans a horas de hacer vibrar nuevamente el Movistar Arena.

Para Chayanne, los años parecen ser solo un número en el documento. El eterno "esposo de toda América Latina" volvió a robarse absolutamente todos los suspiros tras un video en el que, bajo el sugerente mensaje " Si se preguntan qué hago antes de un show, aquí tienen la respuesta", dejó al descubierto la exigente rutina de entrenamiento que realiza minutos antes de subirse a las tablas.

Con 57 años y una imponente sonrisa, el boricua demostró que esa energía arrolladora que despliega en vivo es el resultado de un cuerpo trabajado al milímetro, y por supuesto, muchos años de experiencia ante los numerosos escenarios recorridos.

La rutina de Chayanne El secreto detrás de esos irresistibles movimientos de cadera que enloquecen multitudes no es obra de la casualidad, sino de pura transpiración y disciplina. Según ha confesado el propio intérprete, su estado físico es producto de un estilo de vida innegociable.

Para mantener esa musculatura definida y la explosividad que requiere saltar y bailar por más de dos horas, Chayanne se somete a un combo letal: intensas rutinas de fuerza para tonificar, sesiones de cardio que incluyen ejercicios de abdomen, saltos y running, y rutinas de resistencia que practica hasta en la intimidad de su habitación de hotel. Todo esto coronado, por supuesto, por los ensayos de sus coreografías, que le otorgan esa agilidad.

la última historia de chayanne La última historia del artista horas antes del show. IG @CHAYANNE Todo este derroche de vitalidad tiene un gran objetivo: devorarse el escenario y dejar sin aliento a su público. Luego de iniciar su tour "Bailemos Otra Vez Tour" y de desatar el delirio absoluto los pasados 24 y 25 de febrero. El artista se prepara para hacer estallar todo esta misma noche, coronando su tercer espectáculo en el Movistar Arena.