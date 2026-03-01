Dos reconocidos famosos se casaron en una boda de ensueño: las mejores postales de la celebración

Tras un romántico compromiso en el Caribe, la modelo y el empresario celebraron su unión con una ceremonia íntima, looks descontracturados y la presencia de figuras del espectáculo.

El pasado sábado 28 de febrero, la farándula argentina celebró el casamiento de Candela Ruggeri y Nicolás Maccari. La pareja, que ya tiene una hija en común llamada Vita, eligió un entorno natural y relajado para formalizar su relación frente a sus afectos más cercanos y colegas del medio. El evento se llevó a cabo al aire libre, aprovechando un escenario junto al agua y la frescura bajo un cielo despejado.

Las mejores postales de la boda CASAMIENTO 1 Después del "sí". IG @CALERUGGERI Uno de los detalles más comentados por los asistentes fue la entrega de un ejemplar de “The Wedding Post”. Este diario personalizado funcionó como programa del evento y destacó en su portada una fotografía de los recién casados bajo el título: “La boda del año. Cande & Nico. ¡Recién casados!”. Este gesto sumó un toque vintage y original a una jornada marcada por la emoción.

CASAMIENTO 3 Los novios posterior al civil. IG @caluruggeri En cuanto al estilo, Cande Ruggeri decidió romper con el molde tradicional del vestido largo. La influencer lució un diseño de Joti Harriague que consistió en un vestido blanco corto y strapless, con una falda estructurada de detalles drapeados que aportaban volumen y modernidad. Para completar su imagen, optó por un peinado recogido, sandalias a tono y un ramo de flores blancas.

Por su parte, Nicolás Maccari mantuvo una línea clásica y sofisticada con un traje de color gris combinado con una camisa blanca abierta, prescindiendo de la corbata para adaptarse al clima distendido de la ceremonia.

CASAMIENTO 6 Algunos de los invitados de la farándula. IG @caluruggeri La lista de invitados mezcló el círculo íntimo familiar con grandes figuras de las redes y la televisión. Entre los presentes se destacó la presencia de Oscar Ruggeri junto a los hermanos de la novia, Federica, Daiana y Stephan. También asistieron celebridades como Lizardo Ponce, Sofía "Jujuy" Jiménez y Stephanie Demmer, quien estuvo acompañada por su marido Guido Pella. Un momento especial se vivió con la presencia de Josefina Sarkany, señalada por la pareja como la "cupido" responsable de que ambos se conocieran años atrás.