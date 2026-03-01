Cuánto cuesta ver a Ricky Martin en Buenos Aires y la pregunta del millón: ¿sumará más fechas en Argentina?

Lo que era un secreto a voces entre sus seguidores, se materializa esta semana en un anuncio que promete hacer vibrar al país con el regreso de uno de los máximos exponentes de la música latina.

Ricky Martin desembarca nuevamente en la capital para una fecha intensa, en el marco de su esperado tour "Ricky Martin Live 2026". Fue la productora 6 Pasos la encargada de hacer oficial el arribo del artista, en una gira que ya hace picar la curiosidad y la emoción de los fans, compartiendo su música no solo en Argentina, sino también con escalas en Uruguay y Paraguay.

Este mega reencuentro musical tendrá lugar el 18 de abril en el imponente Campo Argentino de Polo, en Buenos Aires. Si bien se rumorean otros destinos como Rosario y Mendoza, se está a la espera de la confirmación oficial.

Los precios para ver a Ricky Martin Para los ansiosos que buscan recibir al ídolo en la ciudad de la furia, las entradas estarán a la venta únicamente a través de la plataforma All Access. La esperada preventa Santander arranca este lunes 2 de marzo a las 12 hs, mientras que la venta general comenzará inmediatamente al agotarse esta primera instancia.

ricky-martin-argentina-gira El anuncio oficial. Archivo MDZ Son siete las categorías divididas para disfrutar del astro boricua. Las entradas van desde los $99.000 hasta los $250.000 pesos: