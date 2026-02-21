Chayanne llegó a Argentina: cuáles son las fechas de sus conciertos y en dónde se presentará

Luego de dar inolvidables conciertos en el vecino país de Uruguay, Chayanne llegó a suelo argentino para deslumbrar a miles de fanáticas.

El pasado 19 de febrero, Chayanne se presentó en Uruguay para dar un único show como parte de su gira Bailemos otra vez tour y luego quiso descansar por un día completo. Así, con energías ya renovadas, el puertorriqueño quiso llegar a suelo argentino para disfrutar cada minuto que pueda en medio de la gran cantidad de shows que dará en varios puntos del país.

chayanne-llegada-argentina (2) Chayanne junto a sus fans en el aeropuerto. RS Fotos Pasadas las 18 horas, el intérprete de Torero llegó en vuelo privado a Buenos Aires. Se lo vio muy tranquilo y con la simpatía que lo caracteriza, acompañado de su manager y su hermano; se quedará en un icónico hotel de Recoleta.

chayanne-llegada-argentina (3) El puertorriqueño llegando a Buenos Aires, luego de dar show en Uruguay. RS Fotos A partir de este 21 de febrero, Chayanne disfrutará de 20 días en nuestro país y trajo todo lo necesario para tener una estadía plena. Lo interesante de su llegada fue que portaba ocho valijas en total y dos juegos de palos de golf, con lo que dejó en claro cuál es su deporte favorito.

Cuándo y dónde se presentará Chayanne en Argentina La cita central será en el Movistar Arena de Buenos Aires durante los meses de febrero y marzo de este 2026, aunque debido a la alta demanda el cantante sumó paradas en Córdoba. Los tickets pueden adquirirse de manera exclusiva a través del sitio oficial del estadio (www.movistararena.com.ar), aunque gran parte de los shows ya están agotados, suelen liberarse algunos sectores a último momento.