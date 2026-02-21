Chayanne llegó a Argentina: cuáles son las fechas de sus conciertos y en dónde se presentará
Luego de dar inolvidables conciertos en el vecino país de Uruguay, Chayanne llegó a suelo argentino para deslumbrar a miles de fanáticas.
El pasado 19 de febrero, Chayanne se presentó en Uruguay para dar un único show como parte de su gira Bailemos otra vez tour y luego quiso descansar por un día completo. Así, con energías ya renovadas, el puertorriqueño quiso llegar a suelo argentino para disfrutar cada minuto que pueda en medio de la gran cantidad de shows que dará en varios puntos del país.
Pasadas las 18 horas, el intérprete de Torero llegó en vuelo privado a Buenos Aires. Se lo vio muy tranquilo y con la simpatía que lo caracteriza, acompañado de su manager y su hermano; se quedará en un icónico hotel de Recoleta.
A partir de este 21 de febrero, Chayanne disfrutará de 20 días en nuestro país y trajo todo lo necesario para tener una estadía plena. Lo interesante de su llegada fue que portaba ocho valijas en total y dos juegos de palos de golf, con lo que dejó en claro cuál es su deporte favorito.
Cuándo y dónde se presentará Chayanne en Argentina
La cita central será en el Movistar Arena de Buenos Aires durante los meses de febrero y marzo de este 2026, aunque debido a la alta demanda el cantante sumó paradas en Córdoba. Los tickets pueden adquirirse de manera exclusiva a través del sitio oficial del estadio (www.movistararena.com.ar), aunque gran parte de los shows ya están agotados, suelen liberarse algunos sectores a último momento.
Las fechas elegidas para el estadio de Villa Crespo son 24 y 25 de febrero, 1, 4 y 7 de marzo. Luego sumó el día 13 de marzo para despedirse del país en el gran estadio Vélez. En medio de esas fechas, Chayanne tendrá dos shows en la provincia de Córdoba, primero el 27 de febrero y luego el 11 de marzo; las entradas para los eventos en el estadio Kempes están disponibles en Ticketek.