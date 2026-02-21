Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana: la noticia que paraliza al pop y tiene fecha confirmada
Disney+ confirmó el estreno para el 24 de marzo, prometiendo sorpresas familiares que volverán a la luz pública tras años de misterio.
La nostalgia dosmilera está a punto de romper internet. A casi dos décadas de aquel debut que cambió la historia del pop adolescente, Miley Cyrus decidió sellar la paz con su pasado y ponerse nuevamente la peluca rubia.
El próximo 24 de marzo, la plataforma Disney+ lanzará un especial exclusivo por el 20.º aniversario de Hannah Montana, un evento que promete ser una carta de amor para la generación que creció cantando frente al espejo y que ahora podrá ver a su ídola recorriendo los sets que la lanzaron al estrellato mundial.
La vuelta de Miley Stewart al living de su infancia
El plato fuerte de este homenaje será una charla a fondo entre la artista y la reconocida podcaster Alex Cooper. En este mano a mano, Cyrus analizará el fenómeno de la adolescente con doble vida, explorando cómo aquel personaje de 2006 moldeó su identidad actual.
La producción no escatimó en gastos: se reconstruyeron desde cero locaciones emblemáticas como la sala de estar de los Stewart y, por supuesto, el icónico guardarropas de la estrella pop. “Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, confesó Miley Cyrus en un adelanto.
Desde la cúpula de Disney Branded Television, su presidenta Ayo Davis calificó esta colaboración como un "sueño" cumplido. El especial no solo se apoyará en la nostalgia visual, sino que sacará del baúl de los recuerdos imágenes de archivo que nunca vieron la luz, cubriendo el período dorado entre marzo de 2006 y enero de 2011.
Para Miley Cyrus, este aniversario es una oportunidad de celebrar el legado de un show que, en sus palabras, permitió a los fans "abrazar cada faceta de sí mismos". La emoción de la cantante es genuina: “El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que me siento muy orgullosa".
El anuncio, que se hizo oficial a través de un tráiler en Instagram, ya desató la locura en redes sociales. El especial se grabará en directo en estudio, buscando esa cercanía que solo los grandes eventos de Disney logran transmitir. Con este regreso, Miley Cyrus demuestra que, a pesar de sus múltiples transformaciones artísticas, el vínculo con la joven de Malibú sigue siendo el hilo conductor de una carrera sin techos.