Miley Cyrus vuelve a ser Hannah Montana: la noticia que paraliza al pop y tiene fecha confirmada

Disney+ confirmó el estreno para el 24 de marzo, prometiendo sorpresas familiares que volverán a la luz pública tras años de misterio.

El próximo 24 de marzo saldrá todo a la luz. / Archivo MDZ

La nostalgia dosmilera está a punto de romper internet. A casi dos décadas de aquel debut que cambió la historia del pop adolescente, Miley Cyrus decidió sellar la paz con su pasado y ponerse nuevamente la peluca rubia.

Vuelve Hannah Montana. El próximo 24 de marzo, la plataforma Disney+ lanzará un especial exclusivo por el 20.º aniversario de Hannah Montana, un evento que promete ser una carta de amor para la generación que creció cantando frente al espejo y que ahora podrá ver a su ídola recorriendo los sets que la lanzaron al estrellato mundial.

La vuelta de Miley Stewart al living de su infancia El plato fuerte de este homenaje será una charla a fondo entre la artista y la reconocida podcaster Alex Cooper. En este mano a mano, Cyrus analizará el fenómeno de la adolescente con doble vida, explorando cómo aquel personaje de 2006 moldeó su identidad actual.

hannah montana ig (2) Miley Cyrus celebrará los 20 años de Hannah Montana con un especial exclusivo en Disney+. @mileycyrus La producción no escatimó en gastos: se reconstruyeron desde cero locaciones emblemáticas como la sala de estar de los Stewart y, por supuesto, el icónico guardarropas de la estrella pop. “Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión”, confesó Miley Cyrus en un adelanto.

miley cyrus emily osment El icónico armario de Hannah Montana ha sido recreado para este evento aniversario. Disney Desde la cúpula de Disney Branded Television, su presidenta Ayo Davis calificó esta colaboración como un "sueño" cumplido. El especial no solo se apoyará en la nostalgia visual, sino que sacará del baúl de los recuerdos imágenes de archivo que nunca vieron la luz, cubriendo el período dorado entre marzo de 2006 y enero de 2011.