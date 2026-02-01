El color que hace 70 años usó Walt Disney y que hoy sigue vigente
En los años 50, el color rojo intenso se usaba mucho y aún sigue siendo un color atrevido, versátil y codiciado. Cómo usarlo para decorar, a partir de la experiencia de Walt Disney.
Los colores atrevidos aparecen y desaparecen con las tendencias, pero hay un color que parece persistir sin importar el año y es el rojo, como lo demuestra una foto de 1955 del living de Walt Disney. Se trata de un rojo intenso que siempre ha estado entre los favoritos entre los creadores de tendencias más glamorosos del mundo. Las siguiente imagen del living de la casa de Walt Disney ofrecen un ejemplo de que hace 75 años su espacio estaba bañado en color rojo:
Se trata de un amplio living con paredes y columnas blancas, realzadas con una alfombra de brocado (tela entretejida con oro o plata) también roja, cortinas rojas y un sillón rojo de seda. El resto del mobiliario es de madera y terciopelo gris. Y detalles de época, como un fonógrafo, le agregan el encanto de los años cincuenta.
Decorar con el color rojo es sencillo
Si bien recrear el living de Walt Disney con precisión puede parecer un poco anticuado existen muchas maneras de incorporar el color rojo que resultan actuales y atemporales. ¿Cómo hacerlo?
- Empezar con toques sutiles, como texturas tejidas en rojo, pequeños marcos de espejos u otros accesorios.
- Prestar atención a la iluminación, tanto natural como artificial, para seleccionar los tonos de rojo más adecuados para el espacio previsto para decorar. Por ejemplo, un bordó intenso puede transmitir una sensación de elegancia clásica.
- En cambio un rojo brillante irradia energía y calidez. Simpre considerar la ubicación y las proporciones.
- Maderas: ya sea una estantería, armarios de cocina o un marco para una ventana el rojo puede aportarle un brillo sutil para realzar la iluminación, para que así el rojo parezca más brillante y menos imponente