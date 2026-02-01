El color que hace 70 años usó Walt Disney y que hoy sigue vigente

Los colores atrevidos aparecen y desaparecen con las tendencias, pero hay un color que parece persistir sin importar el año y es el rojo, como lo demuestra una foto de 1955 del living de Walt Disney. Se trata de un rojo intenso que siempre ha estado entre los favoritos entre los creadores de tendencias más glamorosos del mundo. Las siguiente imagen del living de la casa de Walt Disney ofrecen un ejemplo de que hace 75 años su espacio estaba bañado en color rojo: