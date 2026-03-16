Valenziana sorprende: conocé los muebles tecnológicos que están causando una revolución
No te pierdas todos los detalles de la propuesta de Valenziana que redefine el confort en el hogar con muebles tecnológicos que combinan diseño y funcionalidad.
En Godoy Cruz, sobre la transitada arteria de San Martín Sur al 1010, Valenziana inauguró hace poco su nuevo local en Mendoza, un espacio que se sumó al crecimiento sostenido de la firma dentro del mercado argentino del mobiliario. La apertura, que pronto cumplirá dos meses, marcó un nuevo capítulo en el plan de expansión nacional de la empresa, una marca que desde hace más de treinta años construye su identidad alrededor del diseño y la producción de muebles pensados para cada ambiente del hogar.
El local fue concebido como un showroom donde los visitantes pueden recorrer distintas áreas del hogar. Desde el primer ingreso, la propuesta exhibe una amplia línea de sofatería que pone el foco en la funcionalidad y en la comodidad. Entre los modelos disponibles se destacan sillones con estructuras metálicas y asientos desarrollados con tres capas de espuma de alta densidad, acompañados por almohadones con vellón siliconado. Cada pieza es pensada con sistemas funcionales que amplían su uso cotidiano: asientos extensibles, cabeceros con movimiento, bauleras para guardado o taburetes que funcionan como apoyapiés o asientos adicionales.
La colección de sofás también incluye modelos tecnológicos, una de las líneas que la marca comenzó a desarrollar en los últimos años. Entre ellos sobresale el modelo Gravity, equipado con sistema de audio integrado y enfriador de bebidas.
A esto se suman accesorios opcionales que buscan integrar tecnología y confort en el espacio doméstico como el porta smart con cargador wireless para apoyar tablets o teléfonos, iluminación LED de lectura y distintos módulos que permiten adaptar el tamaño del sofá a las dimensiones de cada ambiente. La posibilidad de personalizar medidas y configuraciones forma parte de una de las propuestas centrales de la marca.
El área de comedor también tiene un lugar destacado dentro del nuevo espacio. La línea incluye mesas fijas y extensibles en diferentes formatos, fabricadas tanto en madera como en vidrio. Estas piezas se acompañan con sillas desarrolladas con espuma inyectada, una tecnología similar a la utilizada en la industria automotriz que mejora la resistencia del material y garantiza mayor durabilidad con el paso del tiempo.
Dentro del recorrido del showroom también aparecen las propuestas para dormitorio, un segmento que refleja el desarrollo más reciente de la marca. Allí se exhiben camas multifunción con amplios sistemas de guardado y respaldos con iluminación LED integrada, pensados para optimizar el espacio. En esa línea también se destacan las cunas evolutivas, un producto emblemático dentro de la historia de Valenziana. La empresa nació justamente fabricando cunas, un rubro que marcó el origen del proyecto y que aún hoy continúa ocupando un lugar central dentro de su catálogo.
Uno de los aspectos que la marca buscó reforzar con esta nueva apertura fue la experiencia de compra personalizada. El equipo de asesores trabaja con herramientas de diseño digital que permiten adaptar cada mueble a las medidas específicas del hogar del cliente. A partir de ese sistema, es posible elegir telas, colores y configuraciones modulares según las necesidades de cada espacio. El objetivo es que cada cliente pueda diseñar una pieza que se integre naturalmente a su ambiente.
A esta instancia de asesoramiento previo se suma un servicio de posventa que la firma considera parte fundamental de su propuesta. Todos los sofás cuentan con garantía de fábrica y el proceso de producción mantiene una trazabilidad completa de los materiales utilizados, lo que permite realizar seguimiento y soluciones ante cualquier eventualidad. Este tipo de respaldo resulta poco frecuente dentro del rubro y forma parte del diferencial que la empresa busca ofrecer en el mercado.
Actualmente, Valenziana es la única fábrica de muebles en Argentina que cuenta con triple certificación en normas ISO 9001, 14001 y 45001, un reconocimiento que avala sus procesos de gestión de calidad, cuidado ambiental y seguridad laboral. Su planta industrial, ubicada en Uranga, ocupa una superficie de 20.000 metros cuadrados y emplea a más de 300 personas. Allí se desarrollan los distintos productos que luego se distribuyen en los locales del país, con tecnología de producción que sigue estándares internacionales.