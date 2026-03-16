Valenziana sorprende: conocé los muebles tecnológicos que están causando una revolución

No te pierdas todos los detalles de la propuesta de Valenziana que redefine el confort en el hogar con muebles tecnológicos que combinan diseño y funcionalidad.

En la nota, no te pierdas los pormenores del mueble que está causando sensación. Foto: Rodrigo D`Angelo.

En Godoy Cruz, sobre la transitada arteria de San Martín Sur al 1010, Valenziana inauguró hace poco su nuevo local en Mendoza, un espacio que se sumó al crecimiento sostenido de la firma dentro del mercado argentino del mobiliario. La apertura, que pronto cumplirá dos meses, marcó un nuevo capítulo en el plan de expansión nacional de la empresa, una marca que desde hace más de treinta años construye su identidad alrededor del diseño y la producción de muebles pensados para cada ambiente del hogar.

valenziana muebles (23) Valenziana propone variedad y calidad en muebles personalizados. Rodrigo D'Angelo / MDZ El local fue concebido como un showroom donde los visitantes pueden recorrer distintas áreas del hogar. Desde el primer ingreso, la propuesta exhibe una amplia línea de sofatería que pone el foco en la funcionalidad y en la comodidad. Entre los modelos disponibles se destacan sillones con estructuras metálicas y asientos desarrollados con tres capas de espuma de alta densidad, acompañados por almohadones con vellón siliconado. Cada pieza es pensada con sistemas funcionales que amplían su uso cotidiano: asientos extensibles, cabeceros con movimiento, bauleras para guardado o taburetes que funcionan como apoyapiés o asientos adicionales.

sillón reclinable valenziana muebles (12) ¡Comodidad extrema de la mano de Valenziana! Rodrigo D'Angelo / MDZ La colección de sofás también incluye modelos tecnológicos, una de las líneas que la marca comenzó a desarrollar en los últimos años. Entre ellos sobresale el modelo Gravity, equipado con sistema de audio integrado y enfriador de bebidas.

sillón reclinable valenziana muebles (4) Tecnología al servicio del confort. Rodrigo D'Angelo / MDZ A esto se suman accesorios opcionales que buscan integrar tecnología y confort en el espacio doméstico como el porta smart con cargador wireless para apoyar tablets o teléfonos, iluminación LED de lectura y distintos módulos que permiten adaptar el tamaño del sofá a las dimensiones de cada ambiente. La posibilidad de personalizar medidas y configuraciones forma parte de una de las propuestas centrales de la marca.

sillón reclinable valenziana muebles (8) La colección de sofás te invita a un confort profundo. Rodrigo D'Angelo / MDZ El área de comedor también tiene un lugar destacado dentro del nuevo espacio. La línea incluye mesas fijas y extensibles en diferentes formatos, fabricadas tanto en madera como en vidrio. Estas piezas se acompañan con sillas desarrolladas con espuma inyectada, una tecnología similar a la utilizada en la industria automotriz que mejora la resistencia del material y garantiza mayor durabilidad con el paso del tiempo.