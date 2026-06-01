Yoga, delicias y la invitación a un encuentro sensorial inolvidable: data y fotos de una experiencia genial

El producto enoturístico que lleva a las bodegas la práctica de una disciplina milenaria, Yoga por los Caminos del Vino, organizó una nueva fecha y MDZ Sociales dijo presente. Esta vez, un encantador y familiar emprendimiento en Agrelo, Luján de Cuyo, fue la sede.

El circuito itinerante que promete experiencias en escenarios encantadores ofreció un encuentro matutino, con la idea de conectar con la naturaleza en esta época otoñal, tiempo para mirar hacia adentro e indagar en lo profundo de cada Ser. Se abordó la temática de transitar la experiencia de la vida de una forma más liviana, meditando sobre aquellos aspectos en los que se desee soltar, integrar y cerrar.

Bodega 6535 pertenece a la familia de Marcelo Marchiori y Victoria Mas. Está enmarcada en una finca de 25 hectáreas implantadas hace más de un siglo donde la vid se integra al paisaje de la majestuosa cordillera de los Andes. Dentro de la finca se encuentra el Espacio 6535, un lugar que invita a disfrutar del entorno, la tierra, las tradiciones y el vino.

La práctica de Yoga se realizó bajo la sombra de robles centenarios y floridos jardines, donde más tarde se disfrutó de un brindis con la propuesta gastronómica de su casona: un Malbec 6535 coronó un picnic campestre que ofreció panes con untables de la huerta, empanadas caseras y postre.

La increíble vista a los viñedos y la inmensidad de la montaña completaron la experiencia que además incluyó una visita por los viñedos.

Lo que se viene: Yoga, naturaleza y una experiencia sensorial única

El sábado 6 de junio a las 11 horas en la sede de Entre Dos Alfajores ubicada en la Colonia Suiza, Yoga por los Caminos del Vino junto a FIKA Y MATE invitan a vivir una experiencia sensorial a través de un viaje sonoro en medio de la naturaleza. Denominado “ritual de sonido y respiración”, será un encuentro meditativo en la terraza del edificio inmerso en un paisaje de montaña para respirar profundo, purificar canales energéticos y equilibrar centros de energía.

La propuesta iniciará con Pranayamas (ejercicios de control consciente de la respiración) y conexión con la naturaleza para expandir la energía vital. Continuará con la ingesta de cacao ceremonial del Perú, bebida 100% pura y natural que actúa como un estimulante suave y medicina emocional, promoviendo la apertura del corazón para facilitar la introspección, conectar con las emociones y lograr un estado de presencia. Seguirá con un espacio para dejarse llevar por el sonido de los reconocidos músicos y finalizará con un brindis y los sabores de algunas delicias autóctonas como empanadas, vino y una degustación de alfajores premiados.

Si querés tener más información o adquirir entradas, podés comunicarte a través de WhatsApp al: +5492615085438.

Un viaje sonoro con raíces suecas y argentinas

FIKA Y MATE es un dúo de música étnica que fusiona raíces suecas y argentinas. A través del live looping, construyen cada experiencia en tiempo real, superponiendo voces, percusión, sintetizador e instrumentos de distintas partes del mundo. Su sonido entrelaza melodías primordiales, ritmos hipnóticos y texturas electrónicas creando un viaje dinámico que invita al público a entrar en un latido compartido, sostenido por ritmos provenientes de diversas culturas.

Inspirados por el fika sueco y el ritual del mate argentino, generan espacios de encuentro donde la música se convierte en una experiencia colectiva. Este dúo crea paisajes sonoros en evolución: capas de ritmo, armonía y textura se despliegan gradualmente generando una atmósfera inmersiva que invita a la quietud, la reflexión y la liberación emocional. Cada presentación es única, improvisada en el momento y en conexión con la energía del espacio y las personas presentes, trascendiendo el formato tradicional de concierto.

Además de los cantos suecos de la vocalista Anna Katarina y el expertise del músico y percusionista Ramiro Scalzi, en la propuesta confluirán sonidos de instrumentos como kalimbas africanas, udu, berimbau, tambor chamánico, guitarra, flauta y sintetizador.

El sound healing o sonoterapia es una práctica terapéutica que utiliza frecuencias, vibraciones y sonidos intencionales para inducir estados de relajación profunda. Busca equilibrar el cuerpo y la mente, ayudando a liberar estrés, aliviar tensiones y restaurar el bienestar emocional. Las vibraciones de los instrumentos viajan a través del agua y los tejidos del cuerpo, estimulando las células y alterando las ondas cerebrales. Las frecuencias desaceleran la actividad cerebral, llevando a la mente a un estado meditativo que favorece la armonía interna del ser humano.

No te pierdas la galería de fotos del último encuentro de Yoga por los caminos del vino

Claudia Carriero y Cecilia Parlanti Claudia Carriero y Cecilia Parlanti.

Alejandra Navarría y un grupo de yoguinis de Dorrego Alejandra Navarría y un grupo de yoguinis de Dorrego.

Malela Abihaggle junto a Vero Jardel Malela Abihaggle junto a Vero Jardel.

Alejandra Navarría, creadora de Yoga por los Caminos del Vino dirigió la práctica Alejandra Navarría, creadora de Yoga por los Caminos del Vino dirigió la práctica.

Caterina Dalmasso, Lucía González y Romina Tejada Caterina Dalmasso, Lucía González y Romina Tejada.

Al inicio de la clase, las asistentes buscan integrar cuerpo, mente y respiración conciente Al inicio de la clase, las asistentes buscan integrar cuerpo, mente y respiración conciente.

En la pulpería, los dueños de casa Marcelo Marchiori y Victoria Mas Fuchs En la pulpería, los dueños de casa Marcelo Marchiori y Victoria Mas Fuchs.

Ejercicios de respiración para equilibrar las funciones lógicas y creativas de los hemisferios cerebrales Ejercicios de respiración para equilibrar las funciones lógicas y creativas de los hemisferios cerebrales.

Gabriela Bellini junto a Mercedes Quaglia disfrutando de los sabores campestres Gabriela Bellini junto a Mercedes Quaglia disfrutando de los sabores campestres.

En el jardín de la finca, la práctica de yoga En el jardín de la finca, la práctica de yoga.

Vicky Dion en la postura de la Pinza Vicky Dion en la postura de la Pinza.

Entrada en calor movilizando caderas Entrada en calor movilizando caderas.

Estela, Silvina, Carolina, Patricia, Alejandra, Mónica y la profe Liliana, felices después de la práctica Estela, Silvina, Carolina, Patricia, Alejandra, Mónica y la profe Liliana, felices después de la práctica.

Las posturas invertidas permitieron impactar en los sistemas circulatorio, linfático, endócrino y nervioso Las posturas invertidas permitieron impactar en los sistemas circulatorio, linfático, endócrino y nervioso.

Los anfitriones Marcelo Marchiori, Alejandra Navarría y Victoria Mas Fuchs Los anfitriones Marcelo Marchiori, Alejandra Navarría y Victoria Mas Fuchs.

Verónica Jardel, Verónica Romero, Cecilia Parlanti y Claudia Carriero Verónica Jardel, Verónica Romero, Cecilia Parlanti y Claudia Carriero.

Momentos de introspección y silencio interior en medio de la naturaleza Momentos de introspección y silencio interior en medio de la naturaleza.

Male Abihaggle, Ale Navarría y Ceci Parlanti Male Abihaggle, Ale Navarría y Ceci Parlanti.

Marcelo Marchiori, dueño de casa, explicó las bondades del Malbec 6536 Marcelo Marchiori, dueño de casa, explicó las bondades del Malbec.

Meditación de otoño frente al paisaje imponente de la Cordillera de los Andes Meditación de otoño frente al paisaje imponente de la Cordillera de los Andes.

Mujeres interesadas en conectar con su energía vital asistieron al encuentro Mujeres interesadas en conectar con su energía vital asistieron al encuentro.

Paulina, Marcelo y Victoria, anfitriones del Espacio 6535 Paulina, Marcelo y Victoria.

Posturas de Guerreros permitieron conectar con la tierra y la fuerza que sostiene al Ser Posturas de Guerreros permitieron conectar con la tierra y la fuerza que sostiene al Ser.

Torsiones para desintoxicar órganos y flexibilizar discos intervertebrales Torsiones para desintoxicar órganos y flexibilizar discos intervertebrales.

Una mañana que propuso varios los Saludos al Sol Saludos al Sol.