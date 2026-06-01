Esta influencer argentina usó short de cuero en la ópera y la criticaron: ¿vos qué opinás?

La influencer apostó por una pieza que muchos reservan para la noche y la llevó a un concierto de música clásica, generando debate. ¡Mirá!

Durante un viaje a Viena que Lola Latorre realizó junto a su mamá, Yanina Latorre, la influencer generó debate en redes sociales tras mostrar el look que eligió para asistir a una ópera de Antonio Vivaldi.

Para la salida cultural, Lola optó por un short de cuero negro combinado con un top ajustado con escote, una apuesta que acompañó con el cabello suelto, y que abrió un debate inmediato sobre si es adecuado un look como ese para asistir a un concierto de música clásica, donde históricamente se espera un código de vestimenta más formal y elegante.

Mientras algunos usuarios destacaron su estilo descontracturado, otros consideraron que la ocasión requería un outfit más elegante y formal. Lo cierto es que la moda cambió y cada vez son más las figuras que mezclan prendas urbanas con eventos tradicionalmente asociados a códigos de vestimenta más clásicos.

Una vez más, Lola logró instalar conversación en redes sociales con un look que dejó abierta la pregunta: ¿es correcto usar un short de cuero para ir a escuchar música clásica? La respuesta, como siempre en estos casos, depende de a quién se le pregunte.