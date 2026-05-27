Escalofriante: una influencer fue perseguida por "el acosador de Belgrano" y el hombre sigue suelto

Luego de la denuncia de una influencer en redes sociales sobre el dramático episodio que vivió con un presunto acosador en el barrio porteño de Belgrano, la Policía de la Ciudad logró identificar al hombre este martes tras la viralización del caso.

De acuerdo con el relato de Martina Depasquali , la pesadilla comenzó cuando salió a pasear a su perro el sábado 23 de mayo alrededor de las 10 de la noche y un hombre comenzó a seguirla portando un objeto punzante.

Miedo y corridas por la calle

“Hice dos cuadras, me di cuenta de que me venía siguiendo, crucé, volví a cruzar, me fui acercando para Cabildo, para la avenida”, contó la joven en su TikTok. Sin embargo, ese primer contacto sería sólo el principio de la situación, ya que cuando creyó perderlo de vista, se terminó cruzando a su acosador. Al no tener la posibilidad de escapar ya que su perro estaba haciendo sus necesidades, Martina se encontró al hombre de frente, a pocos metros de ella, sosteniendo un objeto punzante.

“No sé si era una llave o qué era, pero lo tenía agarrado en la mano”, expresó la influencer de moda. Gracias a la presencia de una pareja en la misma cuadra en la que se encontraban, Martina aseguró que la situación no escaló.

acosador de Belgrano recorrido

La influencer contó que logró escapar y correr hacia la avenida Cabildo mientras llamaba desesperada a su hermana para pedir ayuda. Sin embargo, decidió no volver a su casa al enterarse de que el hombre que la perseguía estaba esperándola en la puerta del edificio.

Sin encontrar un lugar seguro, tomó un taxi hasta la Clínica Zabala, donde aseguró que pidió asistencia al personal de seguridad, aunque (según su versión) no le permitieron ingresar pese a explicar que estaba siendo perseguida por un hombre armado. Minutos después, el sospechoso volvió a aparecer en la zona. Martina se escondió detrás de una columna junto a una mujer que intentó ayudarla hasta que llegó un patrullero alertado por su hermana.

acosador de belgrano X: @martudepa

La influencer afirmó que identificó al hombre ante los efectivos de la policía, pero denunció que los agentes no intentaron identificarlo ni detenerlo. “Me dijeron que me quedara tranquila y que me acompañaban a casa”, sostuvo. Tras el episodio, decidió hacer pública la situación en redes sociales para advertir a otras personas del barrio porteño de Belgrano. “No sé cómo voy a volver a caminar tranquila”, expresó.

Luego de la rápida viralización del caso en redes sociales y de la colaboración de la damnificada con imágenes e información sobre el hombre, se inició una investigación en la División Investigaciones Comunales 14. Con toda esta información, los efectivos de la policía pudieron identificar al sospechoso y su domicilio, además de demorarlo.

No obstante, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 a cargo del Dr. Marcelo Solimine decidió "no adoptar medidas restrictivas de la libertad", por lo que el acusado no fue detenido y quedó en libertad.