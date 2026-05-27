Gendarmería detectó material explosivo en un control en la ruta 40

Un procedimiento que comenzó como una inspección vehicular rutinaria terminó transformándose en un hallazgo de envergadura para las fuerzas federales que patrullan el oeste argentino. Los uniformados del Escuadrón 29 Malargüe dieron con un cargamento de material explosivo de uso industrial que viajaba dentro de un automóvil interceptado, lo que activó de inmediato la intervención de la justicia y de cuerpos técnicos especializados.

El procedimiento se desarrolló durante la jornada de ayer, en un punto neurálgico del trazado vial que conecta el sur de Mendoza con el resto del país. Personal de Gendarmería Nacional había montado un puesto de fiscalización justo en el cruce de la ruta 40 con la Ruta Provincial Nº 221, una zona habitualmente transitada por camiones y vehículos particulares que recorren la región cordillerana.

Al detener al rodado para someterlo al control habitual, los efectivos detectaron algo que no encajaba con un viaje convencional. Tras revisar el interior del vehículo, los uniformados contabilizaron treinta cartuchos de Gelamón VF al 80%, un compuesto químico de potencia considerable cuya valuación oficial fue establecida en 1.057.500 pesos, según el cálculo preliminar realizado en el lugar.

Frente al hallazgo, los gendarmes pusieron en conocimiento de los hechos a la Sede Fiscal Descentralizada de San Rafael, que dispuso de manera inmediata la convocatoria de personal técnico de la Policía de explosivos de Mendoza. La presencia de los especialistas resultaba ineludible para garantizar la manipulación segura del material y evitar cualquier contingencia mientras se completaban las diligencias judiciales correspondientes.

Una vez en el sitio, los peritos confirmaron la naturaleza detonante del cargamento y validaron la actuación de los efectivos que habían realizado la detección inicial. Bajo cadena de custodia, los treinta cartuchos fueron trasladados hacia la Base de explosivos que funciona en Base Cóndor, ubicada en la intersección de las calles Doctor Posse y Doctor Cichitti, dentro del territorio mendocino, donde el material quedó bajo resguardo oficial.

En cuanto a la persona que se trasladaba con la carga, según consignaron las fuentes intervinientes, pudo retomar su recorrido conforme a lo resuelto por la autoridad judicial a cargo del expediente. La investigación, no obstante, sigue su curso administrativo para determinar la procedencia del Gelamón secuestrado y el destino final que el conductor pretendía darle al cargamento detectado en pleno control sobre la ruta 40.