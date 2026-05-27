Dos malvivientes armados fueron detenidos tras una persecución policial en Maipú
Los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia policial y terminaron detenidos sobre la Ruta 50. Uno de ellos tenía pedido de captura.
Dos malvivientes fueron detenidos este martes luego de una persecución policial en Maipú. A los sospechosos les secuestraron un arma de fuego, celulares y un vehículo en el que se desplazaban. Uno de ellos tenía pedido de captura y ambos quedaron a disposición de la Justicia.
El procedimiento tuvo lugar pasadas las 11, cuando policías de la Subcomisaría Lara realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones del Parque de la Familia, sobre la Ruta Provincial 50.
En ese contexto, los uniformados observaron un Volkswagen Gol en actitud sospechosa e intentaron identificar a sus ocupantes. Sin embargo, el conductor aceleró y escapó del lugar, dando inicio a un seguimiento controlado por distintas calles de la zona.
Persecución y detención de los sospechosos
Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptar el rodado en la intersección de Ruta 50 y calle Rinaldi. Durante la requisa del vehículo, los policías secuestraron un arma de fuego calibre 38 Especial, tres teléfonos celulares y diferentes prendas de vestir.
Además, al verificar las medidas judiciales de los involucrados, constataron que uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente.
Los sospechosos, de 28 y 31 años, fueron trasladados a una dependencia policial por disposición de la Oficina Fiscal Maipú, que también ordenó el secuestro del vehículo y de los elementos hallados.