Dos malvivientes armados fueron detenidos tras una persecución policial en Maipú

Dos malvivientes fueron detenidos este martes luego de una persecución policial en Maipú . A los sospechosos les secuestraron un arma de fuego , celulares y un vehículo en el que se desplazaban. Uno de ellos tenía pedido de captura y ambos quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento tuvo lugar pasadas las 11, cuando policías de la Subcomisaría Lara realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones del Parque de la Familia , sobre la Ruta Provincial 50 .

En ese contexto, los uniformados observaron un Volkswagen Gol en actitud sospechosa e intentaron identificar a sus ocupantes. Sin embargo, el conductor aceleró y escapó del lugar, dando inicio a un seguimiento controlado por distintas calles de la zona.

Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptar el rodado en la intersección de Ruta 50 y calle Rinaldi . Durante la requisa del vehículo, los policías secuestraron un arma de fuego calibre 38 Especial, tres teléfonos celulares y diferentes prendas de vestir.

Además, al verificar las medidas judiciales de los involucrados, constataron que uno de los detenidos registraba un pedido de captura vigente.

Los sospechosos, de 28 y 31 años, fueron trasladados a una dependencia policial por disposición de la Oficina Fiscal Maipú, que también ordenó el secuestro del vehículo y de los elementos hallados.