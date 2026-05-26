Cayeron cuatro hombres en Godoy Cruz con droga, efectivo y municiones dentro de un auto

Los sujetos fueron detenidos tras ser interceptados por efectivos policiales. En la requisa hallaron cocaína, marihuana, efectivo y cartuchería de distintos calibres.

El procedimiento se realizó en Godoy Cruz y permitió secuestrar drogas, armas dinero y municiones.

Un procedimiento realizado durante la tarde del lunes en Godoy Cruz terminó con cuatro jóvenes aprehendidos y el secuestro de droga, dinero en efectivo y municiones de arma de fuego. Los sospechosos fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia.

De acuerdo con información policial, el procedimiento ocurrió cerca a las 17 sobre calle Chuquisaca al 1400, cuando efectivos detectaron maniobras sospechosas por parte de los ocupantes de un Fiat Palio, por lo que procedieron a frenar la marcha del vehículo.

El hallazgo dentro del vehículo Tras interceptar el rodado, los uniformados observaron elementos vinculados al consumo de estupefacientes, motivo por el cual trasladaron a los ocupantes a sede policial para profundizar las actuaciones.

Durante la requisa del automóvil, los efectivos encontraron un bolso que contenía envoltorios con estupefacientes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y cartuchería de distintos calibres.

Pericias posteriores realizadas por personal especializado confirmaron el secuestro de 45 gramos de cocaína, 80 gramos de marihuana, más de 269 mil pesos y municiones calibre .357 y .40.