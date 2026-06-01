La esposa de Enzo Fernández posó en una foto insólita que despertó críticas: mirá qué hizo

Valentina Cervantes, esposa de Enzo Fernández, posó con dos artículos de lujo y la acusaron de ostentar en tiempos difíciles. Mirá la foto.

Valentina Cervantes, la esposa de Enzo Fernández, revolucionó las redes con un look de lujo que combinó una cartera con una camioneta Mercedes Benz de alta gama, en un match total black que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

La influencer, que tras su paso por Master Chef se ganó un lugar en el corazón del público, eligió un conjunto deportivo en color rosa para la ocasión, pero las estrellas indiscutidas de la foto fueron los accesorios: por un lado, lució una carísima cartera negra que sostuvo en su mano como quien no quiere la cosa, y por el otro, una espectacular camioneta Mercedes Benz que estaba estacionada junto a ella.

El resultado fue una imagen que combinó el lujo de la vestimenta con el lujo del automóvil, creando una sinergia que algunos amaron por lo aspiracional, pero otros criticaron por considerarla una muestra de ostentación innecesaria en tiempos difíciles.