Valentina Cervantes eligió el corte de pelo que será furor este otoño

No te pierdas todos los detalles del nuevo corte en tendencia que ya luce Valentina Cervantes. Encontrá la foto en la nota y mostrásela a tu peluquero.

Valentina Cervantes cambió su corte de pelo al octopus cut, la nueva tendencia para este inicio de temporada, el cual compartió a través de sus historias de Instagram.

En esta ocasión, Valentina decidió intervenir sobre uno de sus sellos más reconocibles, es decir, su larga cabellera oscura, que hasta ahora había mantenido intacta. Sin embargo, la transformación no implicó abandonar su esencia, sino más bien reinterpretarla con una base que respetó su tonalidad natural y el largo que la caracteriza.

La influencer apostó por sumar volumen y dinamismo a través del llamado octopus cut, un estilo que es tendencia tanto en el otoño argentino como en la primavera europea por ser uno de los cortes más versátiles.

En la imagen que compartió se la vio con un fondo blanco y un look total black que dejó todo el protagonismo en el cabello, notándose con claridad el efecto buscado. La parte superior ganó cuerpo y volumen, mientras que las capas inferiores se alargaron y afinaron, generando ese efecto desfilado que recuerda a los tentáculos de un pulpo, de ahí su nombre. El resultado fue un corte con movimiento que cambia según cómo se lleve y que se adapta tanto al lacio como a las ondas.

Este recurso retoma referencias de décadas pasadas y las actualiza, ya que el octopus cut combina elementos del shag de los años 70 y el mullet de los 80, pero reinterpretados desde un modo más actual, donde el largo no se pierde y el volumen se distribuye.