Todas las fotos y detalles de la cena de gala que cerró Vinexpo Explorer 2026

Vinexpo Explorer Mendoza se desarrolló bajo un formato especialmente diseñado para generar alrededor de trescientos vínculos comerciales directos y potenciar las exportaciones de vino a granel. Fue organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza, con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel.

Se trató de un trabajo articulado que permitió convocar tanto a compradores internacionales altamente calificados como a bodegas con perfil exportador.

La gerente de ProMendoza, Patricia Giménez, destacó que “la alianza estratégica entre ProMendoza y Vinexposium ha sido clave para organizar dos grandes eventos en 2025 y 2026, permitiendo que compradores internacionales visiten Mendoza y conozcan en profundidad la provincia, sus bodegas y sus productos. Esto nos diferencia de ser solo un stand más en una feria y asegura calidad de compradores, mayor visibilidad y ventas para las bodegas locales, gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno y el sector privado”.

Javier Rojas, responsable del sector Vinos en ProMendoza, aseguró que “es histórico para Mendoza contar con un formato diseñado para generar vínculos comerciales directos y fortalecer las exportaciones de vino a granel. Esta edición confirmó el potencial del sector como motor de crecimiento de la vitivinicultura argentina”.

Desde el sector privado, las bodegas destacaron el nivel de los compradores y la calidad de las oportunidades generadas. Ana María Delmar, de Finca Buenaventura, señaló que “los importadores están muy impresionados por la calidad de los vinos presentados. La expectativa era alta y se encontraron con excelentes productos. Fue una oportunidad increíble para mostrar tanto vino a granel como opciones para etiquetas privadas y generar nuevos vínculos comerciales”.

En la misma línea, Juan José Reza, export manager de Clop Wine, dijo que “llegamos con buenas expectativas y, gracias al trabajo previo de ProMendoza, pudimos identificar importadores relevantes. Las reuniones fueron profundas y positivas, especialmente con mercados como Inglaterra y Estados Unidos. Estos espacios son claves para posicionar a Mendoza como referente en vinos de calidad, especialmente en el segmento de granel”.

En el video, un resumen de lo que fue esta gala:

Vinexpo Explorer Mendoza 2026

Eduardo Nogal, director de Operaciones de Sposato Family Vineyards, aseguró que fue su primera experiencia en un evento a granel de esta magnitud. “Si bien ya hemos trabajado este segmento, no lo habíamos hecho a través de rondas de negocios como esta. Es una herramienta muy valiosa para generar contactos y abrir oportunidades”, afirmó.

Vinexpo Explorer Mendoza 2026 reafirma así el posicionamiento de la provincia como un actor estratégico en el mercado global del vino a granel, impulsando la competitividad del sector y generando nuevas oportunidades de exportación para la industria.

No te pierdas la galería de fotos del evento de gala que cerró Vinexpo Explorer – The Bulk Wine Chapter

vinexpo explorer 2026 (16) Laurent Bos y Patricia Giménez fueron recibidos por los anfitriones de Lomas del Malbec, Edgardo, Matías y Franco Parlanti.

vinexpo explorer 2026 (5) De la mano de Cabaña Pedemonte, hubo un momento que conectó con las raíces argentinas.

vinexpo explorer 2026 (12) Edgardo Parlanti, de Lomas del Malbec, recibiendo al ministro de Producción Rodolfo Vargas Arizu.

vinexpo explorer 2026 (1) Se vivieron escenas emocionantes durante el show de jinetes y caballos.

vinexpo explorer 2026 (19) Alfredo Cornejo se hizo presente en el cierre de la cena de gala que puso el broche de oro a Vinexpo Explorer 2026.

vinexpo explorer 2026 (6) Los caballos criollos, ejemplares espectaculares.

vinexpo explorer 2026 (14) Laurent Bos, vicepresidente de Vinexposium, quedó encantado con la exhibición de caballos.

vinexpo explorer 2026 (8) Fundada en 2001, Cabaña Pedemonte tiene como fin consolidarse como referentes de la cultura argentina.

PHOTO-2026-06-11-09-45-44 Matías Parlanti, Federico Croce, Franco Parlanti, Gustavo Flores Bazán, Alfredo Cornejo, Macri Sinatra y Mariana Bergutz.

vinexpo explorer 2026 (9) Los extranjeros que visitaron Mendoza quedaron fascinados con las danzas folklóricas.

vinexpo explorer 2026 (17) Risas y buena energía entre Laurent Bos y el gobernador Alfredo Cornejo.

vinexpo explorer 2026 (10) La devoción de los argentinos por la Virgen María también estuvo presente.

vinexpo explorer 2026 (22) El violinista Ccesco creó una atmósfera única que envolvió a todos los asistentes.

vinexpo explorer 2026 (11) El saludo, al final del espectáculo.

vinexpo explorer 2026 (13) Patricia Giménez, presidente de Pro Mendoza, y Edgardo Parlanti.

vinexpo explorer 2026 (21) La cena, servida por Somos Catering, tuvo lugar entre los tanques de la flamante bodega del lugar.

vinexpo explorer 2026 (15) Edgardo, Matías y Franco Parlanti junto a Patricia Giménez, en plena charla.

vinexpo explorer 2026 (23) Alfredo Cornejo presidió la mesa principal de la cena.

vinexpo explorer 2026 (24) Franco Parlanti informó los pormenores de toda la oferta turística y gastronómica de Lomas del Malbec.

vinexpo explorer 2026 (25) Laurent Bos agradeció en nombre de Vinexposium y celebró el éxito de esta edición de Vinexpo Winexplorer Mendoza.

vinexpo explorer 2026 (26) Cornejo destacó el éxito y el trabajo de Pro Mendoza, que cumple en el mes de agosto de 2026 30 años de vida.

vinexpo explorer 2026 (27) Al finalizar la velada, Edgardo Parlanti acompañó al gobernador Alfredo Cornejo durante los saludos protocolares.

vinexpo explorer 2026 (29) El gobernador también destacó la tenacidad y la capacidad de trabajo y esfuerzo del emprendedor mendocino, que se sobrepone a la aridez natural y logra productos de primera calidad para ofrecer a la comunidad internacional.