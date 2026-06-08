Los "popes" de un negocio que mueve millones ya están en Mendoza: qué harán y dónde

Mendoza vuelve a colocarse en el centro del mapa vitivinícola internacional. Desde este lunes, la provincia es sede de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 - The Bulk Wine Chapter , una edición inédita del prestigioso encuentro organizado por Vinexposium -en conjunto con ProMendoza y el Gobierno provincial- que, por primera vez en su historia, está dedicada exclusivamente al negocio del vino a granel .

La cita reúne a algunos de los compradores, importadores y referentes más influyentes del sector a nivel global , en un segmento que representa una pieza estratégica para las exportaciones argentinas.

El evento se desarrolla entre este lunes y el 10 de junio y congrega a 25 compradores internacionales provenientes de mercados tradicionales y emergentes, quienes mantendrán reuniones de negocios con unas 50 bodegas argentinas especializadas en la exportación de vino a granel. Durante estos días, se buscará generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la presencia del vino argentino en destinos de alto potencial, con un alto protagonismo del Este mendocino.

La apertura de Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Chapter estuvo encabezada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien destacó la importancia de que la provincia haya sido elegida como sede del primer encuentro mundial enfocado exclusivamente en el vino a granel.

“Mendoza tiene mucho para ofrecer al mundo. Tenemos calidad, diversidad de terroirs, experiencia exportadora y una industria que ha sabido adaptarse a los cambios del mercado internacional”, señaló el mandatario durante la apertura.

La realización del encuentro representa un nuevo paso en la estrategia de internacionalización de la vitivinicultura mendocina. Durante tres jornadas, compradores de distintos mercados recorrerán bodegas, participarán de degustaciones y mantendrán reuniones de negocios con empresas argentinas especializadas en la exportación de vino a granel.

Para Cornejo, la llegada de estos actores internacionales constituye una oportunidad concreta para fortalecer el posicionamiento de la provincia en el exterior. “Necesitamos más exportaciones, más inversiones y más apertura al mundo. Eventos como este ayudan a construir esos vínculos comerciales que luego se traducen en negocios y generación de empleo”, afirmó.

El vino a granel gana protagonismo

Aunque históricamente el vino fraccionado concentró buena parte de la atención de la industria, el mercado del vino a granel viene ganando relevancia dentro del comercio global. Grandes compradores utilizan este formato para abastecer cadenas de supermercados, marcas privadas y operadores internacionales que luego realizan el fraccionamiento en destino.

En ese contexto, Mendoza busca consolidar su presencia en un segmento donde cuenta con ventajas competitivas vinculadas a escala productiva, calidad y capacidad exportadora. “La vitivinicultura es una de las actividades más importantes de nuestra economía y necesitamos seguir generando herramientas que permitan ampliar mercados para nuestros productores y bodegas”, sostuvo Cornejo.

La elección de Mendoza para inaugurar esta nueva versión de Vinexpo Explorer también es leída por el sector como un reconocimiento al peso que tiene la provincia dentro de la industria vitivinícola mundial. Más del 70% del vino argentino se produce en territorio mendocino y buena parte de las exportaciones nacionales tienen origen en sus bodegas.

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Negocios cara a cara

Uno de los aspectos más valorados del formato Vinexpo Explorer es la posibilidad de generar contactos directos entre compradores y vendedores. A diferencia de las grandes ferias internacionales, donde las reuniones suelen desarrollarse en pabellones multitudinarios, este modelo apuesta por encuentros más personalizados y experiencias en territorio.

Los participantes no solo degustan vinos. También conocen viñedos, establecimientos productivos y la realidad de las regiones vitivinícolas que visitan. “Queremos que quienes nos visitan puedan conocer de primera mano el potencial productivo de Mendoza y las oportunidades que ofrece nuestra industria”, expresó el gobernador.

La expectativa de organizadores y empresarios es que las rondas de negocios permitan abrir nuevas puertas comerciales para el vino argentino en mercados consolidados y emergentes.

Una apuesta exportadora

La realización de Vinexpo Explorer llega en un momento en que la vitivinicultura argentina busca recuperar dinamismo en los mercados internacionales y mejorar sus niveles de competitividad. El objetivo es traer a los compradores directamente a las bodegas mendocinas”, afirmó Patricia Gimènez, gerente general de ProMendoza.

En ese escenario, el vino a granel aparece como una alternativa para incrementar volúmenes exportados, diversificar destinos y generar nuevas oportunidades comerciales para bodegas de distintos tamaños. La funcionaria explicó que relevamientos realizados por la organización mostraron que, si bien más del 60% de los compradores invitados por Vinexposium ya comercializaba vino argentino, más del 80% no conocía Mendoza de manera presencial.

Giménez señaló además que ProMendoza trabaja de manera permanente en estrategias de promoción internacional del vino mendocino y que el formato Explorer permite invertir la lógica tradicional de las ferias internacionales. “El objetivo es traer a los compradores directamente a las bodegas mendocinas”, afirmó, para que puedan conocer de primera mano la oferta local a través de degustaciones, visitas guiadas y rondas de negocios.

Respecto de la agenda del encuentro, detalló que durante tres jornadas los participantes recorrerán distintas bodegas, participarán de actividades de tasting y mantendrán reuniones B2B con productores de Mendoza, San Juan y La Rioja. En total, la edición reúne a 25 compradores internacionales y cerca de 50 bodegas.