Máxima es reina también en una multitudinaria fiesta gay y hace historia con su look

El sábado 25 de julio en el Vondelpark de Ámsterdam se dio inicio al World Pride 2026, un evento que se extenderá hasta el 8 de agosto y que espera reunir a cerca de un millón de personas en dos semanas de actividades. Allí, la reina Máxima de los Países Bajos marcó un hito al convertirse en la primera monarca en participar en la apertura de un Orgullo LGTBIQ+, un gesto de gran significado institucional, especialmente en el año en que Países Bajos celebra el 25 aniversario del matrimonio igualitario.

Acompañada por la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, la reina defendió la visibilidad, la emancipación y los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en un evento que se realiza por primera vez en la capital neerlandesa. Los organizadores la recibieron con "Dancing Queen" de ABBA, y Máxima pronunció una frase que marcó la jornada: “Poder ser uno mismo, amar a quien quieras. ¿No es eso lo normal? ¡Apóyense mutuamente, estén juntos y disfrútenlo!”.

Para la ocasión, la monarca lució un vestido midi de mangas largas confeccionado en un tejido ligero con un delicado acabado semitransparente, en una tonalidad champagne dorado. No obstante, lo que más llamó la atención del conjunto fue el tocado elaborado en una gama monocromática que combinaba perfectamente con el vestido, y que presentó una composición tridimensional de piezas superpuestas que evocaban hojas. Como calzado optó por unos salones clásicos de ante en tono nude, que estilizaron visualmente su figura y mantuvieron la continuidad cromática del conjunto.

La Casa Real neerlandesa difundió imágenes del momento y resumió el acto con un mensaje: “Ámsterdam se tiñe con todos los colores del arcoíris”. Máxima, defensora de la inclusión, envió un mensaje de apoyo a quienes aún enfrentan discriminación, recordando que la igualdad es un derecho fundamental. En un año tan simbólico, su participación en el World Pride 2026 es un paso hacia una sociedad más inclusiva y un recordatorio de que el respeto y la diversidad nos enriquecen como sociedad.