Así apareció Máxima Zorreguieta para pasear en bicicleta por Amsterdam

La reina Máxima de los Países Bajos eligió la bicicleta para recorrer el barrio G-buurt Noord y lo hizo con un look muy especial. ¡Mirá!

En el marco de su agenda oficial en el barrio G-buurt Noord, en el distrito de Amsterdam Zuidoost, Máxima Zorreguieta se acercó para respaldar el programa "Barrio Libre de Deudas", una iniciativa que asiste a familias en riesgo de endeudamiento. Y como buena conocedora de la ciudad, eligió la bicicleta para moverse por la zona.

La reina de los Países Bajos lució un vestido de mangas cortas abullonadas con cinturón cordón de la firma australiana Zimmermann, que había estrenado en junio de 2025.

Lo completó con unas sandalias de tiras blancas de taco alto de Ferragamo 2009, un bolso de napa trenzada modelo June by Marina Raphel y aros de nácar en forma de flor.

Para esta ocasión, Máxima estuvo acompañada por el ministro de Asuntos Sociales y Empleo, Hans Vijlbrief, y la concejala Araya Sumter.