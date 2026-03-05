La pareja de Enzo Fernández deslumbró en Instagram al demostrar una faceta desconocida. Junto a su hija, dejaron atónitos a sus seguidores.

Con un corto paso en MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes de 26 años se encuentra en Londres acompañando a su pareja, Enzo Fernández. La modelo muestra su cotidianidad en las diversas redes sociales, provocando ciertas reacciones y dejando ver un presente óptimo.

En las últimas horas, la morocha posteó en su Instagram un cálido momento junto a su hija, Olivia. En el video, compartió una costumbre que tienen con la pequeña después de la ducha. Allí, entonaron "La Perla", el éxito mundial de Rosalía.

El video que generó ternura en redes Embed - Valentina Cervantes mostró su talento oculto y sorprendió en redes sociales: "En otra vida seremos..." En el pie del video, Cervantes escribió: "Nuestra canción en la ducha", mientras en la grabación canta con la niña. "En otra vida seremos cantantes".

Tras la viralización, la joven recibió numerosos comentarios y elogios. Así, demostró que su talento no solo se limita a la cocina, si no también al arte vocal.