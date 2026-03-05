Valentina Cervantes mostró su talento oculto y sorprendió en redes sociales: "En otra vida seremos..."
La pareja de Enzo Fernández deslumbró en Instagram al demostrar una faceta desconocida. Junto a su hija, dejaron atónitos a sus seguidores.
Con un corto paso en MasterChef Celebrity, Valentina Cervantes de 26 años se encuentra en Londres acompañando a su pareja, Enzo Fernández. La modelo muestra su cotidianidad en las diversas redes sociales, provocando ciertas reacciones y dejando ver un presente óptimo.
En las últimas horas, la morocha posteó en su Instagram un cálido momento junto a su hija, Olivia. En el video, compartió una costumbre que tienen con la pequeña después de la ducha. Allí, entonaron "La Perla", el éxito mundial de Rosalía.
El video que generó ternura en redes
En el pie del video, Cervantes escribió: "Nuestra canción en la ducha", mientras en la grabación canta con la niña. "En otra vida seremos cantantes".
Tras la viralización, la joven recibió numerosos comentarios y elogios. Así, demostró que su talento no solo se limita a la cocina, si no también al arte vocal.
El pasado 4 de febrero, la excocinera cumplió 26 años y lo festejó en la comodidad de su hogar, junto a su familia. En redes, mostró el momento de soplar las velas y como sus hijos se adelantaron al suceso.