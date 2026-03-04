Jorge Rial destrozó al Gobierno tras la conferencia de Nahuel Gallo: "Lo mostraron como un objeto"
El conductor de C5N arremetió sin filtro contra el gobierno de Javier Milei luego de las declaraciones que realizó el gendarme.
Nahuel Gallo, el gendarme argentino que fue detenido en Venezuela, habló por primera vez tras su llegada al país luego de estar más de 448 días en el centro de detención llamado Rodeo I. Luego de las declaraciones, Jorge Rial opinó sin filtro y destrozó al gobierno de Javier Milei.
"Acabamos de ver, no una conferencia, porque fue una especie de monólogo y de demostración de Nahuel Gallo. Lo mostraron como si fuese un objeto, la verdad es que esa es la sensación que uno tiene", comenzó diciendo.
Luego apuntó contra el gobierno de Javier Milei: "Este Gobierno, el régimen, perdón, se subió a la liberación de Nahuel Gallo con el peor canciller que recuerdo y con una ministra que está pintada al óleo". También destacó que es "una víctima y un protagonista de una historia mal contada".
Jorge Rial apuntó contra el Gobierno tras la conferencia de Nahuel Gallo
En parte de su declaración, Nahuel Gallo conmovió a todos al contar detalles de su detención: "No es un lugar muy bueno, es un lugar de bastantes torturas psicológicas. No es muy grato para contarlo en estos momentos".
"Yo tuve la oportunidad de haber salido el domingo de libertad con mucha incertidumbre porque no sabés si va a ser de libertad o si vas a ser trasladado a otra unidad, ahí en el Rodeo I no te avisan dónde vas a ir o qué vas a hacer o qué va a pasar, es cuestión de momentos, día, incertidumbre y un millón de pensamientos que uno no sabe qué va a pasar día a día", expresó el gendarme.