Dónde trabajaba Nahuel Gallo en Mendoza y qué puede pasar con su servicio

El gendarme argentino Nahuel Gallo regresó al país y se reencontró con su familia después de transitar 450 días detenido en Venezuela , acusado por el régimen chavista de servir tareas de espionaje. Llegó al país este lunes y desde ese momento se encuentra en un aislamiento junto a su esposa e hijo en las instalaciones de la Gendarmería Nacional .

Fue en el marco de un operativo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lograron contactarse con las autoridades del régimen chavista, quienes entregaron a Gallo para que sea trasladado al país por un avión que desplazaba a los dirigentes argentinos, que suele rentar el organismo liderado por el Chiqui Tapia.

Llegó en horas de la madrugada y fue recibido por integrantes de la fuerza, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la senadora nacional y exministra de esa cartera nacional, Patricia Bullrich. En ese momento, se produjo el emotivo momento en el que el gendarme vio nuevamente a Víctor, su hijo de tres años, y a su esposa María Alexandra Gómez.

Nahuel Gallo es catamarqueño. Como parte de su carrera en el año 2022 arribó a la provincia. Lo destinaron al complejo fronterizo Roque Carranza en Horcones -que se encuentra bajo jurisdicción del Escuadrón 27 de Montaña de Uspallata-, donde justamente realizaba tareas de control aduanero.

Vivía en Luján y tenía distintos pasatiempos, como salir a correr y escalar cerros. De hecho, participó de maratones en la provincia y en otras. En sus redes mostraba sus viajes por el interior del país.

paso a chile horcones cruce aduana Nahuel Gallo trabajaba en Horcones. Walter Moreno/MDZ

A fines de 2024 decidió ir a visitar a su pareja, por lo que salió del país vía Chile para dirigirse vía aérea a Colombia. Fue detenido al cruzar la frontera en San Antonio de Táchira, mientras se encontraba en el Aeropuerto Internacional General Cipriano Castro, el 8 de diciembre de ese año.

El protocolo que implementan y qué puede pasar con su futuro

Tras su regreso a territorio argentino, las autoridades de la Gendarmería Nacional dispusieron un aislamiento en el edificio Centinela de Retiro en Buenos Aires, para poder evaluar su estado general. Hay que tener en cuenta que transitó más de un año detenido en una celda que en palabras de su esposa "era de 2x2" y que en el último tiempo había tomado la decisión de realizar una huelga de hambre, por lo que su alimentación pudo haberse comprometido.

De hecho, en el marco de este aislamiento es que su esposa publicó una foto este lunes junto a él y su hijo comiendo carne asada con papas fritas, un deseo expreso del gendarme al arribar al país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gg_alexand95764/status/2028940033781060014&partner=&hide_thread=false Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados.



Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y… pic.twitter.com/CVHHgDU9i5 — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 3, 2026

Le realizan estudios médicos generales y evaluaciones psicológicas para determinar si está en condiciones de salir del aislamiento. Se especula con que el alta médica se haga efectiva en las próximas horas y ya esté en condiciones de transitar su recuperación.

Sin embargo, es muy pronto para tener certezas acerca de qué va a pasar con su servicio en la fuerza. Por lo pronto, la esposa adelantó que habrá una lucha judicial para encontrar culpables de la privación de su libertad y las irregularidades de su proceso, en un contexto en el que califican -desde el entorno familiar- esta y otras detenciones políticas en Venezuela como "delitos de lesa humanidad".

De esa evaluación psicológica deberá determinarse lo pasos a seguir. Se especula con la posibilidad más concreta de que se le otorgue una licencia por tiempo indefinido para que pueda continuar esa recuperación, principalmente psicológica. De hecho, personal de Gendarmería tiene a disposición una licencia extraordinaria de seis meses que puede utilizarse a lo largo de la carrera.

Su esposa, María Alexandra Gómez, ya se había instalado en la provincia de Buenos Aires para estar próxima a las autoridades y seguir de cerca las negociaciones para su liberación. Es por esto que se especula también con que esa recuperación pueda llevarse a cabo en dicha ubicación, aunque no está confirmado. Dependerá de la voluntad del propio gendarme.