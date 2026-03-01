Nahuel Gallo fue liberado luego de estar secuestrado 450 días en Venezuela
María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino, fue la encargada de dar la noticia desde su cuenta de X.
El gendarme argentino Nahuel Gallo que permaneció detenido en Venezuela 450 días fue liberado este domingo por las autoridades de ese país. Así lo anunció en redes sociales su esposa María Alexandra Gómez con un mensaje cargado de emoción.
"Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", dijo Gómez, quien la semana pasada, mientras estaba al aire en un programa de radio recibió el llamado en vivo de Nahuel Gallo.
El gendarme argentino Nahuel Gallo que permaneció detenido en Venezuela 450 días fue liberado este domingo por las autoridades de ese país tras una gestión “humanitaria” realizada por la Asociación del Fútbol.
La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.
"Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura. Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones", dice el comunicado difundido este domingo por la entidad de calle Viamente.