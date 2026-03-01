El Chiqui Tapia se adjudicó el regreso de Nahuel Gallo en medio del conflicto con el Gobierno

De hecho, en este momento el gendarme catamarqueño se encuentra en viaje de regreso en un avión que partió desde Caracas y que fue rentado por la AFA . Un avión que suele utilizar el titular del organismo para distintas giras internacionales, pero que en esta oportunidad no pudo usar luego del rechazo al pedido para salir del país que le impuso la fiscalía que lo investiga por una presunta presunta retención indebida de aportes.

Una restricción que surge en medio de hostilidades del Gobierno de la Nación para con el referente del fútbol argentino, investigado por la Justicia y dispuesto a esa cruzada, por ejemplo al apoyar medidas de fuerza contra el Ejecutivo.

Aún así, desde Argentina y siguiendo de cerca la operación, Tapia no desaprovechó la oportunidad para adjudicarse la negociación y el vínculo entre el organismo, el Gobierno de Venezuela y la Conmebol.

En un posteo en X, señaló: "Gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y CONMEBOL, hoy, después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia".

"El fútbol nos une, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación", agregó.

Anteriormente, el organismo había publicado un comunicado en el que informó sobre la liberación del gendarme argentino y el rol institucional que tuvo AFA para llevarlo a cabo, adjuntando la primera imagen que se hizo pública de Gallo luego de su liberación. Junto a él, dos importantes dirigentes cercanos a Tapia: Luciano Nakis (prosecretario) y Fernando Isla Cáceres (director de relaciones institucionales).

A la foto adjuntaron el texto: "Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura".

En este sentido, agregaron: "Reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".