Nahuel Gallo fue liberado y ya se encuentra en viaje hacia la Argentina

María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino, fue la encargada de dar la noticia desde su cuenta de X.

El gendarme argentino Nahuel Gallo que permaneció detenido en Venezuela 450 días fue liberado este domingo por las autoridades de ese país. Así lo anunció en redes sociales su esposa María Alexandra Gómez con un mensaje cargado de emoción.

"Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", dijo Gómez, quien la semana pasada, mientras estaba al aire en un programa de radio recibió el llamado en vivo de Nahuel Gallo.

Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas.

Gracias a todos por estar pendientes. — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764)



La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez "por su sensibilidad y disposición para atender esta situación".

La gestión fue llevada a cabo por intermedio de la Federación Venezolana de Futbol, informó la AFA que publicó un comunicado agradeciendo a la presidente encargada, Delcy Rodríguez “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.