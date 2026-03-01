Venezuela: el video que vaticinó la liberación del gendarme Nahuel Gallo

Videos desde el penal El Rodeo I indicaron que el gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado en Venezuela, aunque en ese momento no había confirmación oficial.

Según videos difundidos desde el interior del penal El Rodeo I, los presos aseguraron que el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 y considerado preso político por organizaciones internacionales, había sido liberado.

En las grabaciones se lo escucha a él y a otros internos decir a sus familiares que Nahuel Gallo fue excarcelado, lo que generó inmediata repercusión y expectativa en Argentina.

El video difundido por TN Nahuel Gallo Hasta ese momento no había confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre la liberación de Gallo; la información provenía únicamente de las versiones y videos que circulan desde el penal.

La difusión de estos clips ocurrieron en el marco de un proceso más amplio de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela, tras la aprobación de una ley de amnistía.

En las últimas semanas y meses se registraron decenas de liberaciones de detenidos por motivos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, algunas de las cuales fueron ratificadas por organismos internacionales y ONG.