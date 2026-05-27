Nahuel Gallo rompió el silencio: "Argentina fue el país que más ruido hizo por mi liberación"

El 8 de diciembre de 2024, Nahuel Gallo se enrumbó a Venezuela con la ilusión de reencontrarse con su mujer e hijo, y compartir la Navidad y conocer los paisajes de las costas del oriente del país. Sin embargo, apenas ingresó por la frontera con Colombia, fue retenido por funcionarios bajo el argumento de una “entrevista migratoria” que, según su testimonio, rápidamente se transformó en una detención encubierta.

En Entrevistas MDZ , Nahuel describió cómo pasó a convertirse en sospechoso luego de que las autoridades revisaran conversaciones privadas de WhatsApp y descubrieran que pertenecía a una fuerza federal argentina. A partir de allí comenzaron los interrogatorios, los traslados y el aislamiento , primero en un centro de inteligencia y luego en el penal “ El Rodeo I ” , donde compartió cautiverio con extranjeros de distintas nacionalidades acusados de conspiración o espionaje.

-¿Cómo recuerdas las horas previas al viaje y qué expectativas tenías antes de llegar a Venezuela?

-Todo era ilusión de un viaje para reencontrarme con mi familia, con mi mujer y con mi hijo, después de mucho tiempo. Mi cabeza estaba puesta solamente en eso: pasar las fiestas juntos, disfrutar unos días y conocer las playas venezolanas de las que tanto me hablaban. Era literalmente un viaje familiar, un viaje al Caribe.

-¿En qué momento entendiste que la situación ya no era un simple control migratorio?

-El momento clave fue cuando me pidieron el celular. Ahí sentí que algo no estaba bien. Al principio todo era dudoso. Primero me dijeron que era una entrevista, luego otra entrevista más y después otra. Todo el tiempo era lo mismo: ‘esperá que viene el jefe’, ‘el jefe va a decidir’, ‘esto es un protocolo’. Nunca te decían concretamente que estabas detenido, pero tampoco te dejaban ir. El mismo día de la detención tuve 3 o 4 entrevistas. Primero se enfocaron en una conversación privada que tenía con mi mujer. Después descubrieron que yo pertenecía a una fuerza federal argentina y ahí cambió todo. Como inicialmente dije que trabajaba en Aduana y después se dieron cuenta de que era gendarme, empezaron a sospechar de mí. Para ellos eso era una contradicción grave. Ahí comenzaron las acusaciones y la idea de que yo estaba ocultando algo.

-¿Cómo impactó en ti enterarte de que te acusaban de espionaje y de integrar un supuesto plan contra el gobierno venezolano?

-Fue un golpe muy fuerte, sobre todo porque yo ni siquiera sabía de qué me acusaban realmente mientras estaba detenido. Recién cuando llegué a Argentina entendí toda la dimensión de la acusación. Ahí me enteré de que me vinculaban con un supuesto plan para atentar contra Delcy Rodríguez y contra el gobierno venezolano. Según lo que después pude reconstruir, usaron como argumento el caso de Iván Simonovis y armaron una teoría donde supuestamente distintos extranjeros íbamos a ingresar armas a Venezuela para atacar al régimen. Cuando escuché eso, no lo podía creer. Yo había viajado solamente para ver a mi familia. Dentro del penal empecé a hablar con otros extranjeros detenidos y todos tenían historias parecidas: militares retirados, personas vinculadas a fuerzas de seguridad o simplemente gente a la que le habían encontrado algo que al régimen le generaba sospecha. Ahí entendí que muchas detenciones funcionaban bajo una lógica de paranoia y de construcción de enemigos internos.”

-¿Cómo eran las condiciones de detención en Rodeo I y qué fue lo más difícil de soportar?

-Las condiciones eran muy duras. Vivíamos prácticamente encerrados las 24 horas dentro de la celda. El día empezaba muy temprano, con controles militares constantes donde tenías que levantarte, decir tu nombre completo y el número de pasaporte. Después volvías a la celda y pasabas horas sin absolutamente nada para hacer. No teníamos actividades, no había distracciones. Como mucho podías leer uno o dos libros o jugar al ajedrez con otros detenidos. El resto era tiempo muerto y desgaste mental. También estaban las condiciones sanitarias: cucarachas, infecciones, suciedad, bacterias. Era un ambiente muy hostil para cualquier persona. Nunca sabías cuánto tiempo ibas a estar ahí ni qué iba a pasar contigo. Yo no sabía si ellos tenían información sobre mí y ellos tampoco sabían realmente cómo estaba yo. Esa sensación de incomunicación y de abandono psicológico es devastadora. Hay momentos donde uno se quiebra mentalmente, sobre todo en silencio, cuando cae la noche y empiezas a pensar demasiado.”

¿Qué fue lo que te permitió resistir emocionalmente durante los 448 días de detención?

-Creo que mi formación dentro de Gendarmería fue fundamental. Muchas veces pensé que una persona sin entrenamiento o sin preparación mental quizás no hubiera soportado una situación así. Yo sentía que tenía que aguantar. Incluso me repetía a mí mismo que si ellos creían que yo era una especie de militar entrenado o un ‘ranger’, entonces no podía quebrarme. Me puse una especie de escudo mental para sobrevivir. Trataba de mantener la cabeza ocupada y también de ayudar a otros compañeros extranjeros que estaban muy mal emocionalmente. Muchos lloraban por sus hijos, por sus madres o porque sentían que nunca iban a salir. Yo les decía que somos seres humanos y que tenemos capacidad de adaptación, que había que resistir porque en algún momento todo eso iba a terminar. Obviamente, había momentos donde yo también recaía. Cuando estaba solo o cuando el silencio te obligaba a pensar demasiado, aparecía el miedo, la angustia y la desesperación. Pero el amor de mi familia me sostenía muchísimo. Saber que afuera estaban luchando por mí me daba fuerzas para seguir adelante.